حالة ذعر بعد إطلاق نار في أكبر مركز للتسوق بالولايات المتحدة (فيديو)

تسببت أعيرة نارية في ذعر شديد أمس الخميس في (مول أوف أمريكا)، الذي يقع في ضواحي مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا ويعدّ أكبر مركز تسوق في الولايات المتحدة. ولم يؤد الحادث إلى سقوط ضحايا، بحسب الشرطة.

وأعلنت قوات الأمن التي طوقت الموقع في المساء أن الوضع عاد إلى طبيعته وإن كان المركز التجاري ما زال مغلقا. وكتبت شرطة (بلومنغتن) إحدى ضواحي مينيابوليس في تغريدة أن “هذه حادثة معزولة”، مضيفة أن المشتبه فيه فرّ من مكان الحادث وأنه “لم يتم العثور على أي ضحايا في هذه المرحلة”.

وما زالت ظروف إطلاق الأعيرة النارية مجهولة. وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عائلات تغادر على عجل مُجمع التسوق الضخم الذي يضم ما لا يقل عن 500 متجر.

وفي تغريدة على تويتر، طلبت إدارة المركز من الزوار “البقاء في مكان آمن إلى حين رفع الإجراءات الأمنية”، وأوضحت في تغريدة أخرى أن الأمر يتعلق بحادثة “معزولة” تقتصر على متجر واحد لم تحدده.

ويظهر مقطع فيديو نُشر على تويتر شخصا يدخل متجر “نايكي” وهو يصرخ، ثم يُسمع دوي طلقات عدة. وفي مقطع آخر تبدو عائلات مذعورة مع أطفال في عربات، وحراس مسلحون يتفقدون المكان.

We are currently working an active incident inside Mall of America on the northwest side. Numerous officers are on scene. We will update when we have more information. — Bloomington Police (@BPD_MN) August 4, 2022

وتُسمع في المكان رسالة تذاع عبر مكبرات الصوت “كونوا حذرين، إذا لم تكونوا في مكان آمن، ابحثوا عن ملجأ على الفور”.

وكتبت شرطة بلومنغتون على تويتر “نتدخل حاليًّا ردًّا على واقعة في الجانب الشمالي من مول أوف أمريكا”. وأوضحت أن عددا كبيرا من عناصرها موجودون في الموقع، ولم تشر إلى وقوع إصابات.