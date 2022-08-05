شاهد: جيش الاحتلال يقصف نقاط مراقبة تابعة لـ”الجهاد الإسلامي” في غزة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاطع فيديو قال إنها لعمليات القصف التي استهدفت نقاط المراقبة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة.

وتضمن الفيديو المنشور صورًا لعدد من عناصر المقاومة وهم داخل أبراج المراقبة، ولحظة استهدافهم من قبل جيش الاحتلال.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات خاصة ومدفعية هاجمت عدة نقاط عسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، أسفرت عن سقوط 10 شهداء على الأقل وإصابة 55 بجروح متفاوتة، فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري.

وأعلن جيش الاحتلال -في بيان- بدء عملية عسكرية في قطاع غزة تحت اسم “الفجر الصادق”، استهدف فيها مواقع وشخصيات قيادية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

من جهته تعهّد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالرد انتقامًا من الضربات العسكرية الإسرائيلية.

وقال النخالة إنه لن تكون هناك “خطوط حمراء” في رد فعل الحركة على الغارات الإسرائيلية على غزة، وإنها ستستهدف تل أبيب.