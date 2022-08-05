بعد اغتيال الجعبري.. جيش الاحتلال ينصب القبّة الحديدية في القدس وتل أبيب

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال نصب بطاريات القبة الحديدية المضادة للصواريخ، في منطقة وسط إسرائيل والتي تشمل مدينتي القدس المحتلة وتل أبيب، تحسبًا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وذكرت القناة الإسرائيلية الخاصة (12) أن الجيش نصب بطاريات القبة الحديدية في منطقة الوسط، والتي تشمل مدينة تل أبيب ومحيطها.

وقالت إن قيادة الجبهة الداخلية أعطت تعليمات خاصة للإسرائيليين الذين يعيشون حتى مسافة 80 كيلومترا من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن جيش الاحتلال نصب بطاريات القبة الحديدية في مدينة القدس أيضًا.

جيش الاحتلال ينشر صورا يقول إنها للحظة استهداف البرج السكني الذي كان يقيم فيه القيادي في #سرايا_القدس #تيسير_الجعبري#غزة #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/K5xNgJa2fk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2022

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال جيش الاحتلال إنه بدأ في شن غارات على أهداف في قطاع غزة، حيث اغتال عددًا من قيادات حركة الجهاد الإسلامي من بينهم تيسير الجعبري أحد قادة الجناح العسكري للحركة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان إن “العدو بدأ حربا ضد شعبنا وضدنا” متعهدة باتخاذ إجراءات للدفاع.

وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة في غزة باستشهاد 8 أشخاص من بينهم طفلة دون سنة الخامسة وإصابة نحو 44 آخرين جروحهم مختلفة، جراء القصف الإسرائيلي.