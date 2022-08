تقرير: الصين تطلق مركبة فضائية “غامضة” في مدار أرضي منخفض

رصد تقرير نشره موقع (سبيس نيوز) إطلاق الصين للمرة الثانية خلال عامين مركبة فضاء “غامضة” قابلة لإعادة الاستخدام، إلى مدار منخفض حول الأرض.

ونقل التقرير عن وكالة أنباء شينخوا الصينية أن صاروخ (لونغ مارش- 2 إف) انطلق حاملا “مركبة فضائية اختبارية” من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي، في 4 أغسطس/آب الجاري.

China successfully launched a reusable spacecraft on Fri by Long March 2F rocket at the launching center in Jiuquan in NW China. The craft will return to Earth after a period of in-orbit operation and tests. ( pic Xinhua) pic.twitter.com/3fIkGaFblq

