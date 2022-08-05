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تقرير: الصين تطلق مركبة فضائية “غامضة” في مدار أرضي منخفض

صاروخ "لونغ مارش 2 إف" الصيني (مواقع)
5/8/2022

رصد تقرير نشره موقع (سبيس نيوز) إطلاق الصين للمرة الثانية خلال عامين مركبة فضاء “غامضة” قابلة لإعادة الاستخدام، إلى مدار منخفض حول الأرض.

ونقل التقرير عن وكالة أنباء شينخوا الصينية أن صاروخ (لونغ مارش- 2 إف) انطلق حاملا “مركبة فضائية اختبارية” من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي، في 4 أغسطس/آب الجاري.

وأوضحت الوكالة الصينية أن المركبة الفضائية التجريبية ستبقى في المدار مدة من الزمن قبل أن تعود إلى موقع الهبوط المقرر في الصين، حيث سيجري خلالها التحقق من تكنولوجيا الخدمة القابلة لإعادة الاستخدام في المدار على النحو المخطط له لتوفير الدعم التقني للاستخدام السلمي للفضاء.

ولم تُنشر أي صور أو عمليات ذات صلة بالإطلاق، ولم تذكر وكالة (شينخوا) المزيد من التفاصيل حول المركبة الفضائية ورحلتها الغامضة.

ويُعتقد أن المركبة الغامضة هي طائرة فضائية آلية، بنفس حجم الطائرة التابعة لقوة الفضاء الأمريكية (إكس – 37 بي).

وكانت الصين قد أطلقت مركبة فضائية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام في سبتمبر/أيلول 2020 بشكل سري أيضًا، وبقيت تلك المركبة في الجو مدة يومين وأطلقت حمولة صغيرة في المدار قبل أن تهبط في الصين.

ويبدو أن الصين تتخذ خطوات لتطوير قدرات المركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها، حسب ما ورد في (الكتاب الأبيض) بشأن الفضاء الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني في يناير/كانون الثاني من هذا العام.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وكالة الفضاء الصينية سقوط جزء من الصاروخ الفضائي الصيني (لونغ مارش-5 بي) فوق المحيط الهندي لدى عودته غير المنضبطة إلى الغلاف الجوي، مؤكدة أنها ستتتبع الحطام عن كثب، وأنه لا يشكّل خطرًا يُذكر على أي شخص على الأرض.

وتُعد محطة تيانغونغ الفضائية واحدة من الركائز الأساسية لبرنامج الفضاء الطموح في الصين. وقد هبطت بمركبات روبوتية على المريخ والقمر.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية