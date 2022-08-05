بعد إعلان حالة طوارئ صحية بالولايات المتحدة.. دعوات لمنع تحول جدري القرود إلى مرض متوطن في بريطانيا

طالبت سلطات الصحة البريطانية الحكومة بتعزيز جهود مكافحة مرض جدري القرود، حتى لا يصبح “مرضا متوطنا” في البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت حالة طوارئ صحية عامة بشأن الفيروس الذي ظهر في أغلبية الحالات حتى الآن لدى المثليين والرجال الثنائي الجنس.

وجاء الإعلان بعدما دعت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إلى حالة طوارئ عالمية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن سلطات الصحة البريطانية دعت إلى الهدوء، لكن أعضاء بالحكومة دعوا وزير الصحة ستيف باركلي إلى التحرك، حيث إن جدري القرود أصبح “يثيرا خوفا وقلقا حقيقيين” داخل مجتمعات المثليين.

وجاء في خطاب موجه لباركلي، ويحمل توقيع فئات (إل جي بي تي) أو مجتمع المثليين، من أحزاب المحافظين والعمال والديمقراطيين الليبراليين والخضر والحزب الوطني الأسكتلندي “نحن فئات إل جي بي تي من مختلف الأحزاب السياسية، متحدون في مطالبة الحكومة بالتعامل مع تفشي جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة”.

وأضاف الخطاب “لا يمكننا أن نسمح بأن يصبح جدري القرود مرضا متوطنا في المملكة المتحدة”.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنه “جرى إعطاء الآلاف من جرعات لقاح جدري القرود بالفعل، ويعمل جهاز الصحة الوطني على دعوة الأشخاص المعرضين أكثر للإصابة”.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية “حالة طوارئ صحية عالمية” بعد تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة و5 وفيات بجدري القرود في 78 دولة، معظمها في أوربا.