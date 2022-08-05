تحسبًا لرد المقاومة.. جيش الاحتلال يستدعي 25 ألفًا من قوات الاحتياط (فيديو)

قالت صحيفة هآريتس الإسرائيلية أن جيش الاحتلال قرر استدعاء 25 ألفًا من جنود الاحتياط، وأرسل تعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية مع قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع بيني غانتس أن الجيش استدعى 25 ألف جندي احتياطي، في ظل التصعيد العسكري الأخير مع فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وأضافت أن وزير الدفاع صدّق على هذا الأمر العسكري بشكل استثنائي تبعًا للتطورات الميدانية المتسارعة في قطاع غزة، وتحسبًا لأعمال انتقامية من المقاومة الفلسطينية.

وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق، اليوم الجمعة، عن نقل لواء “غولاني” وسلاح المدرعات إلى الحدود مع قطاع غزة.

وبموازاة ذلك معه نشر جيش الاحتلال صورًا لاستعدادات جنوده في غلاف قطاع غزة.

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة أسفرت عن سقوط 10 شهداء على الأقل وإصابة 55 بجروح متفاوتة، فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري.