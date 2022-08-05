جيش الاحتلال ينشر فيديو للحظة استهداف القيادي في الجهاد تيسير الجعبري (شاهد)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه للغارات الجوية التي استهدفت أحد الأبراج السكنية في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة.

وقال جيش الاحتلال إن الصور توثق لحظة استهداف شقة كان يوجد فيها تيسير الجعبري (أبو محمود) القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 8 فلسطينيين من بينهم طفلة دون سن الخامسة، وإصابة أكثر من 44 بجروح مختلفة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان إنها “تنعى القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري (أبو محمود) الذي ارتقى شهيدًا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة”.