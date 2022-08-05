أصيبت بانفجار مرفأ بيروت.. أمّ تلتقي ابنها في المستشفى بعد فراق عامين (فيديو)

احتفت منصات التواصل الاجتماعي في لبنان بلقاء الشابة اللبنانية ليليان شعيتو -التي أصيبت بانفجار بيروت في أغسطس/آب 2020 ولا تزال تعالج بالمستشفى- ابنها الصغير، وذلك بعد عدم تمكنها من رؤيته لعامين.

وجاء هذا اللقاء بعد حملة عبر المنصات اللبنانية للضغط على أهل الطفل للسماح له برؤية والدته لعدم تمكنها من ذلك إثر تفشي فيروس كورونا وخوفهم على الطفل، وفق ما أوضح والد الطفل لموقع “المفكرة القانونية” المختص بقضايا القانون.

وتأتي تصريحات الأب بعد تداول نشطاء ومنصات محلية حديثا عن منعه الطفل من رؤية والدته ومحاولة إخراجه من لبنان، وإصدار القضاء قرارا بمنعه من السفر.

وفي وقت سابق أطلق نشطاء حملة تحولت إلى رأي عام في لبنان طالبت بعدم سفر الطفل والسماح له برؤية والدته، ليأتي على إثرها قرار من المحكمة الجعفرية بمنع سفره وتسليمه إلى أهل والدته 4 ساعات يوميًّا والسماح له بلقاء أمه.

اخيرا..

قرار المحكمة الجعفرية منع تسفير علي ابنها ل ليليان واجبار اهل الزوج والزوج على اعطائهن الولد ٤ ساعات يومية.

هيدا انتصار ل ليليان ولاوجاعها ،، وهيدا صوت الكل يلي وصل اليوم .#ليليان_شعيتو #ليليان_بحاجة_لابنها#الحق_بينتصر ❤️ pic.twitter.com/BfRvBTSjKV — أماني جحا (@amanie_geha) January 2, 2021

وتفاعل ناشطون وإعلاميون وشخصيات حقوقية مع لقاء ليليان ابنها، معتبرين أنه انتصار لتضامنهم معها ومحتفين بتأثير منصات التواصل في الرأي العام.

وغردت الإعلامية أماني جحا “من قلبي أريد أن أشكر كل من ساند ودعم وعلا صوته من أجل حد ليليان وابنها، ليليان وعلي. الانفجار ترك فينا ندوبا كلنا، لكن هذه الحالة كانت فوق الندب، غرس ملح على الجرح”.

قرار قاضي المحكمة الجعفرية ومنعرف من خلالو تماما شو كان صاير .. #ليليان_بحاجة_لابنها #ليليان_شعيتو pic.twitter.com/dH3OGa68Ud — أماني جحا (@amanie_geha) January 2, 2021

وكتبت المذيعة راميا الإبراهيم “ألم وظلم وقهر كثير، لا أحد يستطع أن يشعر بحجم وجع قلبك يا ليليان إلا أم حُرمت مثلك وهن كثر، إلى متى يظل الضنى سلاحا مصوبا على قلب الأم”.

وعلق الصحفي سلمان عنداري قائلا “تمكنت ليليان شعيتو من تسجيل انتصار كبير. تمكنت هذه الأم من رؤية ابنها بعد سنتين من حرمانها احتضانه. وسائل الإعلام لعبت دورا كبيرا في الضغط والتأثير في الرأي العام”.

من قلبي بدي قول شكرا لك من ساند ودعم وعللا صوتو حد ليليان وابنها، ليليان وعلي،.. صورتنا ووجعنا جميها.

انفجار ٤ آب ترك فينا ندوب كلنا، بس هالحالة كان في فوق الندب، غرس ملح عالجرح.

صوتكن ساعد ليليان وعلي ليكون عم يعطيها ايدو ، وخليكن حدها لتضمنو انو دايما ايدها بإيدو.#ليليان_شعيتو — أماني جحا (@amanie_geha) August 4, 2022

وأعربت وسائل إعلام لبنانية عن أملها في شفاء الأم وتمكنها من احتضان طفلها.

من ناحية أخرى نقلت بعض المواقع بيانا قالت إنه يعود للمحامية إقبال شعيب وكيلة حسن حدرج زوج ليليان شعيتو قالت فيه إن “جميع الأقاويل والأخبار التي يتم تداولها لا تمت للحقيقة بصلة وليست إلا محاربة ظاهرة وكبيرة للمحاكم الشرعية ولأحكامها”.

وأضافت المحامية “أما ما يتعلق بطلب الحجر المقدم من قبل السيد حسن حدرج على زوجته، فلا يمكن اعتباره جرما يعاقب عليه القانون والمجتمع ومن حقه حماية زوجته وطفله بالطرق التي يراها مناسبة”.

#ليليان_شعيتو كتير قهر كثير ظلم…

هالني خبر قرأته ان الامن العام تدخل مع الزوج للسماح لها بالسفر لتلقي العلاج. (بعد سنتين)!!

احرقوا القوانين الرجعية واحرقوا النصوص. فالرحمة فُقدت، والظلم صار أكبر من قدرة العقل على الاستيعاب. — Leila Nicolas (@lnicolasr) August 4, 2022

كتير ألم وكتير ظلم وقهر مافي حدا بيقدر يحس بحجم وجع قلبك #ليليان_شعيتو إلا إم انحرمت متلك و يالله شو كتار…لأيمتى رح يضل يستخدم الضنى سلاح مصوب على قلب الأم؟؟!! اسمه الرحمن الرحيم ما بدأت كل آية فيها عبثاً …والله🤍🖤 pic.twitter.com/4UgPh1Fpr6 — ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) August 4, 2022