محكمة روسية تعاقب نجمة كرة السلة الأمريكية بالسجن 9 سنوات.. وبايدن يعلق (فيديو)

قضت محكمة روسية، اليوم الخميس، بسجن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر 9 سنوات عقب إدانتها بتهريب مخدرات وحيازتها.

وقالت المحكمة إن غراينر ستقضي 9 سنوات في مجمع سجون روسي، مشيرة إلى أنه سيتعين على اللاعبة البالغة من العمر31 عامًا دفع غرامة قدرها 16 ألف دولار.

وأوقفت لاعبة فريق “فينكس ميركوري” التي تعد من أفضل لاعبات كرة السلة في العالم، في فبراير/شباط الماضي في موسكو قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، وبحوزتها عبوات سجائر إلكترونية تحتوي على سائل من القنب الهندي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الحكم على بريتني غراينر “غير مقبول”، ودعا موسكو إلى الإفراج عنها على الفور.

وقال بايدن في بيان “اليوم، صدر على المواطنة الأمريكية بريتني غراينر حكم بالسجن، وهذا تذكير آخر بما يعرفه العالم بالفعل روسيا تحتجز بريتني ظلمًا”.

وأضاف قائلًا “هذا أمر غير مقبول، وأدعو روسيا إلى إطلاق سراحها على الفور حتى تكون مع زوجها وأحبائها وأصدقائها وزملائها في الفريق”.

“حسن نية”

وقالت بريتني غراينر في آخر ظهور لها أمام قاضي المحكمة قبل صدور القرار “ارتكبت خطأ عن حسن نية وآمل ألّا ينهي الحكم حياتي هنا”.

واعترفت غراينر المتوّجة بالميدالية الأولمبية الذهبية مع منتخب بلادها في ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020، بحيازتها لسجائر إلكترونية يحتوي على القنب الهندي، لكنها أكدت أنها جلبتها إلى روسيا بالخطأ.

ونفت أي اتجار بها، مؤكدة أن هذه الكمية الضئيلة هي لاستخدامها الخاص كمسكن للألم وصفه لها طبيب، لأنها تعاني من آلام مزمنة بسبب إصاباتها العديدة.

من جهته، أكد المدعي العام الروسي أنها حاولت عمدًا “إخفاء” السائل المخدر عن الجمارك في المطار.

اعتقلت لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر (31 عامًا) في فبراير الماضي بعد أن قالت السلطات الروسية إنها عثرت بحوزتها على زيت الماريجوانا، وأقرت غرينر بأنها مذنبة في تهم تتعلق بالمخدرات، إلا أنها أكدت استخدامها الحشيش الطبي، نافية عزمها ”انتهاك القانون الروسي“#أمريكا #روسيا pic.twitter.com/i2Pln5sL3p — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 4, 2022

تبادل

وتسارعت محاكمة بريتني غراينر في الأيام الأخيرة في وقت تجري فيه مفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول عملية تبادل معتقلين قد تشمل غراينر.

وأكدت واشنطن مؤخرًا أنها قدّمت عرضًا “مهمًا” لموسكو.

كما أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي أول محادثات بينهما منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال بلينكن إنه حض لافروف على “قبول العرض الكبير” الذي قدمته واشنطن لموسكو لإطلاق سراح غراينر وأمريكي آخر معتقل في روسيا وهو بول ويلان الذي يقضي عقوبة بالسجن 16 عامًا بتهمة التجسس.

وأوردت وسائل إعلام أمريكية أن الشخص المطلوب من جانب موسكو هو تسليمها تاجر الأسلحة الروسي المعتقل في الولايات المتحدة فيكتور بوت مقابل غراينر وويلان.

ويقضي فيكتور بوت الذي تعده واشنطن من كبار مهربي الأسلحة في العالم، عقوبة بالسجن 25 عامًا في الولايات المتحدة صدرت بحقه في 2012.