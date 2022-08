سودانيان يقاضيان شركة طيران أمريكية بتهمة العنصرية ومعاداة الأجانب

قال موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الخميس، إن مواطنين أمريكيين من أصول سودانية رفعا دعوى قضائية ضد شركة طيران ألاسكا المحلية، بتهمتي التمييز العنصري ومعاداة الأجانب.

وذكر الموقع أن الرجلين زعما في الدعوى القضائية أن شركة الطيران التي تتخذ من سياتل مقرًا لها، منعتهما من الصعود على متن رحلة جوية لتهدئة مخاوف مسافرين من العنصرية وإرضاء مسافرين آخرين عبر الاستجابة لمشاعر معاداة الأجانب وكراهيتهم.

وتقدم الرجلان بالدعوى إلى محكمة المنطقة في مدينة سياتل، الثلاثاء الماضي، حيث قال فيها أبو بكر ضرار ومحمد الأمين المقيمان في واشنطن، إن موظفة في الشركة طلبت منهما ترك مقعديهما في الدرجة الأولى أثناء رحلة عمل إلى سان فرانسيسكو في 17 فبراير/شباط الماضي.

وأوضح الموقع أن الشركة قامت بإخراج المسافرين بعد أن شك أحد الركاب في المقعد المجاور لمحمد الأمين من محتوى رسائل نصية بالعربية قبيل الإقلاع من مطار سياتل تاكوما الدولي.

وحسب الشهادة التي قدمها مجلس العلاقات الأمريكية ـ الإسلامية (كير)، فإن مسؤولي الشركة أخرجوا جميع المسافرين من الطائرة ليقوموا بالتحقيق مع الرجلين أمام الجميع عند بوابة الطائرة.

Our Washington chapter's #CivilRights Attorney: "We at @CAIRWashington will do everything in our power to ensure that this airline is held accountable for its actions and that all airlines think twice before engaging in similar behavior in the future."#Islamophobia pic.twitter.com/uL7TBV6apk

— CAIR National (@CAIRNational) August 4, 2022