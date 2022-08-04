أعلن تنفيذ “ضربات دقيقة”.. الجيش الصيني يبدأ مناورات واسعة حول تايوان (فيديو)

أعلن الجيش الصيني اليوم الخميس تنفيذ ضربات دقيقة في مساحات واسعة قرب مضيق تايوان ضمن تدريبات عسكرية مخطط لها من قبل.

وأكد التلفزيون الحكومي أن “الجيش الصيني بدأ تدريباته العسكرية حول تايوان”.

وأطلق الجيش الصيني مقذوفات باتجاه مضيق تايوان اليوم الخميس بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وذلك عقب بدء المناورات حول الجزيرة التي تطالب بها بيجين.

وعلى جزيرة (بينغتان) الصينية الواقعة قرب مكان المناورات، رصدت عدة مقذوفات صغيرة تطلق من قرب منشآت عسكرية وتحلق في السماء مخلفة دويًّا ودخانا أبيض.

ولم يتم تحديد نوع القذائف التي أطلقت من منشآت عسكرية أو تحديد اتجاهها بدقة، لكن سياحًا في تايوان شاهدوا تلك المقذوفات أثناء وجودهم على شاطئ البحر.

أكبر مناورات

وتأتي المناورات ردًّا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان. ومن المقرر أن تستمر المناورات حتى يوم الأحد في 6 مناطق حول تايوان.

وأفادت وسائل إعلام صينية بأن التدريبات تشمل إطلاق ذخيرة حية في المياه والمجال الجوي المحيط بتايوان.

وفور بدء المناورات، أكد الجيش التايواني أنه يستعد للحرب ولكنه لا يسعى إليها. وقالت وزارة الدفاع إنها “ستلتزم مبدأ الاستعداد للحرب من دون السعي للحرب”.

وتشطر المناطق التي تجرى فيها التدريبات، في الشمال والشرق والجنوب، 12 ميلا بحريا هي المياه الإقليمية لتايوان، وهو أمر يقول المسؤولون بالجزيرة إنه يتحدى النظام الدولي ويصل إلى حد فرض حصار على مجال تايوان البحري والجوي.

وقال الحزب الحاكم في تايوان، إن الصين تجري تدريبات في أكثر الممرات المائية ومسارات الطيران الدولية ازدحاما في سلوك “أحادي الجانب وغير مسؤول”.

وفي هذا السياق قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الخميس إن موقعها الإلكتروني تعرض لهجمات وتوقف عن العمل مؤقتا، مشيرة إلى أنها تعمل عن كثب مع السلطات الأخرى لتعزيز الأمن السيبراني مع تصاعد التوتر مع الصين.

وتعرضت عدة مواقع إلكترونية حكومية في تايوان، بما في ذلك موقع المكتب الرئاسي، لهجمات إلكترونية من الخارج في وقت سابق من الأسبوع. وقالت السلطات إن بعضها أطلقته الصين وروسيا.