بلومبرغ: روسيا وجدت طريقا جديدا لأسواق النفط عبر ميناء مصري صغير

رصد تقرير نشرته وكالة بلومبرغ تسلّم ميناء (الحمراء) النفطي المطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في مصر شحنة كبيرة من النفط الروسي، وفقا لبيانات تتبع السفن.

وأفاد التقرير بأن الشحنة تضمنت 700 ألف برميل من النفط الروسي نُقلت إلى ميناء الحمراء ​​في 24 يوليو/تموز الماضي، مما زاد من التعتيم حول اتجاه شحنات النفط الروسية منذ أن بدأ المشترون الأوربيون في تجنبها بعد الحرب على أوكرانيا.

