أوكرانيا: المزيد من السفن المحملة بالحبوب جاهزة للمغادرة

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن مزيدا من السفن المحملة بالحبوب جاهزة للمغادرة، وذلك بعد يومين من مغادرة أول سفينة للأسواق العالمية يوم الاثنين الماضي متجهة إلى لبنان.

وأضاف كوليبا في تغريدة على تويتر أن السفن ستصل إلى عملاء أجانب وستساعد على تجنب الجوع إذا “التزمت روسيا بالتزاماتها بموجب مبادرة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة”.

وكان فريق مشترك في مضيق البوسفور قد أنهى بنجاح عملية تفتيش أول سفينة محملة بصادرات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، لتواصل السفينة رحلتها إلى وجهتها النهائية.

Next ships with Ukrainian grain are loaded and ready to depart. If Russia holds to its commitments under the UN-brokered grain initiative, they will reach foreign customers and help tame food prices and avert hunger. Ukraine remains committed to combating global food insecurity.

