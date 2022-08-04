أوكرانيا: المزيد من السفن المحملة بالحبوب جاهزة للمغادرة

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن مزيدا من السفن المحملة بالحبوب جاهزة للمغادرة، وذلك بعد يومين من مغادرة أول سفينة للأسواق العالمية يوم الاثنين الماضي متجهة إلى لبنان.

وأضاف كوليبا في تغريدة على تويتر أن السفن ستصل إلى عملاء أجانب وستساعد على تجنب الجوع إذا “التزمت روسيا بالتزاماتها بموجب مبادرة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة”.

وكان فريق مشترك في مضيق البوسفور قد أنهى بنجاح عملية تفتيش أول سفينة محملة بصادرات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، لتواصل السفينة رحلتها إلى وجهتها النهائية.

Next ships with Ukrainian grain are loaded and ready to depart. If Russia holds to its commitments under the UN-brokered grain initiative, they will reach foreign customers and help tame food prices and avert hunger. Ukraine remains committed to combating global food insecurity. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 3, 2022

وكانت وزارة الدفاع التركية قد ذكرت أن خبراء من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة صعدوا على متن سفينة الشحن صباح الأربعاء، وفتشوها مدة ساعة تقريبًا وتحققوا من الشحنة والوثائق.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن السفينة مرت عبر مضيق البوسفور إلى بحر مرمرة ورافقتها 3 سفن تركية لإرشادها.

وقالت وزارة الدفاع التركية عبر تويتر إن السفينة (رازوني) تستعد للإبحار من سواحل إسطنبول على مضيق البوسفور إلى وجهتها النهائية في لبنان.

وتتمثل مهمة الفريق في التأكد من أن السفينة لا تحمل أي شحنة غير مصرح بها مثل الأسلحة. ومن المقرر لاحقا أن تبحر السفينة عبر مضيق الدردنيل إلى البحر المتوسط.

وكانت السفينة (رازوني) قد أبحرت من ميناء أوديسا الأوكراني الاثنين الماضي حاملة 26 ألف طن من الحبوب، في طريقها إلى لبنان. وما زال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب من محصول العام الماضي ينتظر التصدير، وفقا لبيانات من أوكرانيا.

وتحتاج السوق العالمية الغذاء بصفة عاجلة خصوصا في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.