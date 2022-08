أمواج من الحمم.. تواصل ثوران بركان قرب العاصمة الآيسلندية (فيديو)

تواصل اليوم الخميس تدفق الحمم بعد ثوران بركاني على شبه جزيرة ريكيانيس، التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا غرب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك.

وأظهرت لقطات نقلها التلفزيون الآيسلندي الحمم المنصهرة وهي تتدفق من صدع يبلغ طوله مئات الأمتار في منطقة وعرة. كما تواصل تصاعد الأدخنة البيضاء من الصخور المنصهرة.

ووفقًا للقياسات الأولية، فإن الثوران كان أقوى بكثير في ساعاته الأولى، مقارنة ببداية ثوران وقع عام 2021 .

وفي هذه الأثناء استمر وقوع الهزات الأرضية، التي تمثل مؤشرا على الثوران البركاني. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد أن هزة بقوة 4.6 درجات وقعت صباح اليوم، وأوضحت الهيئة أن عدد الهزات تراجع بشكل ملحوظ بعد بداية الثوران.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثافة السكانية بالمنطقة منخفضة نسبيا، إلا أنه يوجد بها أهم مطار في البلاد، وهو المطار الذي يتعامل مع معظم الرحلات الجوية الواصلة إلى الجزيرة والمغادرة منها.

Video from the volcanic eruption in Iceland from Albert who was my spectacular tour guide when I visited (@alberttourguideiceland on insta) 🇮🇸 #iceland #volcano pic.twitter.com/STDRJEScLn

— WRAL Kat Campbell (@katcampbellwx) August 4, 2022