أمواج من الحمم.. تواصل ثوران بركان قرب العاصمة الآيسلندية (فيديو)

تواصل اليوم الخميس تدفق الحمم بعد ثوران بركاني على شبه جزيرة ريكيانيس، التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا غرب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك.

وأظهرت لقطات نقلها التلفزيون الآيسلندي الحمم المنصهرة وهي تتدفق من صدع يبلغ طوله مئات الأمتار في منطقة وعرة. كما تواصل تصاعد الأدخنة البيضاء من الصخور المنصهرة.

ووفقًا للقياسات الأولية، فإن الثوران كان أقوى بكثير في ساعاته الأولى، مقارنة ببداية ثوران وقع عام 2021 .

#NewRoundup: Iceland’s Fagradalsfjall volcano erupts for 2nd time in 6,000 years pic.twitter.com/uijFJxFrXg — Insider News (@InsiderNewsKe) August 4, 2022

وفي هذه الأثناء استمر وقوع الهزات الأرضية، التي تمثل مؤشرا على الثوران البركاني. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد أن هزة بقوة 4.6 درجات وقعت صباح اليوم، وأوضحت الهيئة أن عدد الهزات تراجع بشكل ملحوظ بعد بداية الثوران.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثافة السكانية بالمنطقة منخفضة نسبيا، إلا أنه يوجد بها أهم مطار في البلاد، وهو المطار الذي يتعامل مع معظم الرحلات الجوية الواصلة إلى الجزيرة والمغادرة منها.

Video from the volcanic eruption in Iceland from Albert who was my spectacular tour guide when I visited (@alberttourguideiceland on insta) 🇮🇸 #iceland #volcano pic.twitter.com/STDRJEScLn — WRAL Kat Campbell (@katcampbellwx) August 4, 2022

تفعيل خطط الطوارئ

وكانت السلطات في آيسلندا قد قررت تفعيل خطط الطوارئ بعد ثوران بركان أمس الأربعاء، الذي كان متوقعا بدرجة كبيرة بعد سلسلة من النشاط الزلزالي.

وبدأ الثوران قرب جبل فاغرادال في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غربي ريكيافيك، حسبما ذكره مكتب الأرصاد الجوية بعد ظهر الأربعاء.

وفي البداية ارتفع دخان أبيض من الأرض ثم تلته حممم متوهجة. وأظهرت لقطات حية من قناة (آر يو في) الآيسلندية الحمم وهي تتدفق من صدع ممتد في وادي غيلدينغادالور.

وقال أحد علماء البراكين البارزين في تصريحات للقناة إن طول الصدع يبلغ عدة مئات من الأمتار. ولم يتسن على الفور تقدير مدى ثورة البركان.

Drone footage of a fast flowing river of lava rushing from Hawaii's Kilauea volcano. Credit: Epic Lava Tours#VolcanicEruption #drones pic.twitter.com/kCZugyVGKj — Bryan Druzin (@BryanDruzin) August 4, 2022

وقال مسؤولون محليون إنهم قاموا بتفعيل خطط طوارئ ونصحت الشرطة المواطنين بتجنب منطقة ثوران البركان.

ووقع ثوران من هذا النوع هناك العام الماضي، وبعدها تواصل تدفق الحمم مرارا من نظام بركاني تحت الأرض يسمى كريشوفيك الأرض نحو خمسة أشهر.

وكما حدث العام الماضي، أنذرت بحدوث الثوران في الأيام القليلة الماضية سلسلة من الزلازل كان بعضها قويا، ولذلك توقع العلماء أن يكون موعد الثوران قد حل.