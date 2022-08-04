حريق كبير وإغلاق طرق وسكك حديدية.. انفجارات في موقع لتفكيك القنابل قرب برلين (فيديو)

اندلع حريق غابات كبير صباح اليوم الخميس في برلين إثر انفجار مستودع ذخيرة للشرطة حسبما أعلنت إدارة الإطفاء، مؤكدة أن أفرادها يكافحون للسيطرة على الوضع.

وقالت فرق الإطفاء إن “غابة غرونيفالد تشهد حريقا في غرب المدينة وهناك انفجارات”. وأضافت أن “الحريق امتد على مساحة 15 ألف متر مربع، أولا في موقع لتخزين ذخيرة ومتفجرات للشرطة ونزع فتيلها، ثم في الغابة المحيطة”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث من الشرطة أن “الوضع غير واضح والنيران مستمرة في الانتشار في الغابة بشكل لا يمكن السيطرة عليه”.

وتعذر على عناصر الإطفاء التدخل على الفور بسبب خطر حدوث انفجار، وقد تمركزوا في محيط يبعد كيلومترا واحدا عن مستودع الذخيرة حيث دوت انفجارات عديدة.

إغلاق الطرق

ودفع الحريق والانفجارات الناجمة عنه السلطات إلى إغلاق الطرق والسكك الحديدية في المنطقة، ونشرت فرق الإطفاء تحذيرا من الدخول إلى الغابة.

وأظهرت صور لرويترز تصاعد الدخان في الأفق فوق قوارب تبحر في بحيرة فانزي بالعاصمة برلين.

“نيران مشتعلة”

وفي الجنوب ما زال عناصر الإنقاذ يكافحون حريقا في محمية “سويسرا البوهيمية” بدأ في التشيك قبل أن يمتد إلى ألمانيا، في وقت فيه اشتدت الحرّ بألمانيا مثل بقية أوربا.

وتشهد منطقة برلين جفافا شديدا، وأتى حريق غابات كبير في يوليو/تموز على أكثر من 850 هكتارا في جنوب براندنبورغ المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وتشهد برلين حاليا موجة من الطقس الحار. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس ستكون بين 34 و38 مئوية.

ويعاني جزء كبير من البلاد من جفاف شديد، بما في ذلك برلين، بحسب معهد للأبحاث البيئية.

ويقول العلماء إن موجات الحر المتكررة تشكل دليلا واضحا على ظاهرة الاحترار المناخي، متوقعين أن تتزايد هذه الموجات وتطول وتشتد.

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة وازدياد موجات الحر والجفاف إلى ظروف مواتية لاندلاع حرائق الغابات والأحراج.