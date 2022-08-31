وزيران لبنانيان يثيران الجدل بعد رشقهما الحجارة باتجاه إسرائيل (فيديو)

رشق وزيران في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحجارة باتجاه إسرائيل، الثلاثاء، في خطوة أثارت جدلًا وسخرية واسعة عبر مواقع التواصل.

ورمى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الحجارة عبر السياج الحدودي باتجاه إسرائيل، وذلك خلال جولة تحت عنوان “كلنا للجنوب” عند أطراف بلدة حولا الحدودية.

وظهر في فيديو متداول الوزير حجار يرمي الحجارة أولًا ويقول “أضرب والريح تصيح”، وهي أحد أناشيد “حزب الله” الموجهة إلى الأمين العام للحزب حسن نصرالله، ومن بعده قام فياض برمي الحجارة بالاتجاه نفسه.

فيديو لافت للوزيرين اللبنانيين وليد فيّاض وهيكتور حجّار، وهما يرشقان الحجارة باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلّة: "اضرب والريح تصيح".@walidfayed @HectorHajjar #وقائع pic.twitter.com/eXH3DqWmph — وقائع (@waqa2e3) August 30, 2022

وأثارتصرّف الوزيرين، اهتمام نشطاء على منصّات التواصل، وانتشرت لقطات الرشق بالحجارة على نطاق واسع بين المدونيين مخلفة حالة من الجدل بين التهكم من التصرف وبين آخرين دعموا هذا الموقف الرمزي وعدوه فعلًا مشرفًا.

وعلّقت الصحفيّة سوسن مهنا، على اللقطات بمنشورٍ جاء فيه “الوزيران هيكتور حجار ووليد فياض عم يرموا حجارة صوب إسرائيل كأن تأخروا بهالخطوة شي 22 سنة؟ التحرير كان عام 2000.. لا؟”.

أمّا الناشط حسين حميّة، فأيّد موقف الوزيرين، معلّقًا “الموقف سلاح”.

الوزيران هيكتور حجار و #وليد_فياض عم يرموا حجارة صوب #إسرائيل

كأن تأخروا بهالخطوة شي 22 سنة؟ التحرير كان عام 2000.. لا؟ pic.twitter.com/2Qnkz3gfK6 — Sawsan Mhanna| سوسن مهنّا (@SawsanaMehanna) August 30, 2022

الموقف سلاح ❤️ https://t.co/SnAx1JMEuf — Hussein Hamieh || حسين حميّة (@hussein12397) August 30, 2022

وكتبت إحدى المتفاعلين “على الأقل عندهم الجرأة يسجلوا موقف معادي للعدو الاسرائيلي لما نص البلد راكض بده يطبع ويلهث وراء التطبيع. وهم قبل ما يكونوا وزراء اسمهم مواطنين لبنانيين وعندهم عداء مع الصهاينة. عقبال ما نخوتهم تعدي البقية”.

حبيت 💕💕عالاقل عندهم الجرأة يسجلوا موقف معادي للعدو الاسرائيلي لما نص البلد راكض بدو يطبع.

هني قبل ما يكونوا وزراء اسمهم مواطنين لبنانيين وعندهم عداء مع الصهاينة.

عقبال ما نخوتهم تعدي الباقيين https://t.co/0QOTOvcjuJ — ℛ𝒪ℒ𝒜 🇱🇧 رولا (@rolaHKO) August 30, 2022

ووصلت أصداء تلك اللقطات إلى الإعلام الأمريكي، حيث نشرت الإعلامية الأمريكية هادلي كامبل، تعليقًا لها على مشهد رمي الحجارة باللغة الإنجليزيّة قائلة “الدبلوماسيّة بالممارسة”.

بدوره، غرّد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بالقول “مشهد لا يستحق سوى المثل العربي بنسخته اللبنانية إن كان بيتك من قزاز (زجاج) ما ترمي الناس بالحجارة”.

مشهد لا يستحق سوى المثل العربي بنسخته اللبنانية: إن كان بيتك من قزاز ما ترمي الناس بالحجارة pic.twitter.com/DYnzURepqu — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 31, 2022

وكان عدد من الوزراء في الحكومة اللبنانية قاموا بزيارة ميدانية لمناطق الجنوب، أمس الثلاثاء، بدعوة من وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، بهدف “تسليط الضوء على منطقة الجنوب”.

وتسلم كل من وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية هيكتور الحجار ووزير الطاقة وليد فياض، مهامهما الوزاريّة في حكومة نجيب ميقاتي الثالثة في سبتمبر/أيلول الماضي من عام 2021، وهما مقرّبان من رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة ميشال عون وينتميان إلى الطائفة المسيحيّة.

في عملية نوعية.. صفارات الانذار تدوي في مستوطنات اسرائيل بعد قيام وزير الطاقة اللبناني وليد فياض ووزير الشؤون الإجتماعية اللبناني هكتور حجار برمي الحجارة بإتجاه إسرائيل وانباء وتقارير تؤكد وجود اصابات في الجانب الاسرائيلي pic.twitter.com/P3JfPRN1G5 — 𝒉𝒂𝒊𝒅𝒆𝒓 (@hyd_64) August 31, 2022

🚨#فيديو_اليوم/

🚨في حركة رمزية-وزيران لبنانيان وليد فياض وزير الطاقة-

وهكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال يرميان إسرائيل على حدود #لبنان مع شمال #فلسطين المحتلة بالحجارة!خلف السياج الحدودي،في موقع العباد الواقع في أطراف بلدة حولا-جنوب لبنان-

وكلاهما أعسران- pic.twitter.com/hRpOXgT3LG — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) August 31, 2022

الوزير الذي جال على حدود فلسطين المحتلة ورشق الحجارة باتجاه محتل إسرائيلي.. يمثلني موقفه وبقوة. ويلي تمسخروا هني بذاتهم ما بيسترجوا يفتحوا تمهم بحرف عشان ما يزعلوا أسيادهم.

خففوا انهيارات تطبيع ما رح يصير فاطمة فتوني

تحية للوزير #وليد_فياض وموقفه المعنوي الشجاع#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/O0X9IGTFYA — Kawthar Hijazi (@13_hijazi) August 31, 2022