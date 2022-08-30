مراسل باكستاني يقدم تقريرا على الهواء أثناء “غرقه” وسط مياه الفيضانات (فيديو)

أقدم مذيع باكستاني على الخوض في عمق الفيضانات ليقدم تقاريره الإخبارية في خطوة أشاد بها كثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الصحفي يتحدث عن حالة الفيضانات في البلاد عندما استجمع شجاعته فجأة وخاض وسط المياه العميقة ليقدم تقريره من قلب الحدث.

وشارك المقطع أحد مستخدمي تويتر معلقًا “تقارير باكستانية خطيرة وقاتلة. هناك فيضان في باكستان والقنوات الإخبارية والجيش وعمران خان أيضًا. والأربعة لا يمكن السيطرة عليها”.

ويبدأ الفيديو بإظهار المراسل ممسكًا بصخرة بيده اليسرى والميكروفون في يده اليمنى، وسائر جسده مغمور بمياه الفيضانات. ويمكن سماع المراسل وهو يصف الوضع في مياه المد العالي، التي تأخذه مع تدفقها، فيبدو كأنه غير قادر على التوازن أو الوقوف بشكل مستقيم.

وحظي المقطع باهتمام هائل من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بتفاني المراسل وجهوده، وعلق أحد المستخدمين “أهنئكم سيدي على جودة التقرير”.

وأعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد إلى 1138 قتيلًا و1634 جريحًا.

وكشفت وزيرة التغير المناخي (شيري رحمان) أن ثلث بلادها “غارق تحت المياه” نتيجة الفيضانات الناجمة عن أمطار موسمية قياسية هذا العام.