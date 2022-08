مراسل باكستاني يقدم تقريرا على الهواء أثناء “غرقه” وسط مياه الفيضانات (فيديو)

أقدم مذيع باكستاني على الخوض في عمق الفيضانات ليقدم تقاريره الإخبارية في خطوة أشاد بها كثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الصحفي يتحدث عن حالة الفيضانات في البلاد عندما استجمع شجاعته فجأة وخاض وسط المياه العميقة ليقدم تقريره من قلب الحدث.

وشارك المقطع أحد مستخدمي تويتر معلقًا “تقارير باكستانية خطيرة وقاتلة. هناك فيضان في باكستان والقنوات الإخبارية والجيش وعمران خان أيضًا. والأربعة لا يمكن السيطرة عليها”.

