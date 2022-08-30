إيلون ماسك يطلب من المبلّغ عن مخالفات “تويتر” تقديم وثائق والإدلاء بشهادته

طلب إيلون ماسك رسميًّا من مسؤول الأمن السابق في تويتر بيتر زاتكو الذي اتهم المنصة بالكذب، تقديم مستندات والإدلاء بشهادته في إطار الدعوى القضائية بين الملياردير والشبكة الاجتماعية.

وفي وثيقة أُرسلت الشهر الماضي إلى وزارة العدل وهيئتين ناظمتين أمريكيتين، اتهم الرجل الذي قدم نفسه على أنه مُبلّغ عن المخالفات، تويتر بالتقصير في حماية الأمن الإلكتروني لبيانات مستخدميها.

كما اتهم مسؤولي الشبكة العملاقة بتعمد المبالغة العلنية في تقدير حجم معركتها ضد الحسابات المزيفة والبريد العشوائي.

ومن شأن هذا التأكيد الأخير أن يعزز موقف إيلون ماسك، الذي يقول إنه تخلى عن صفقة الاستحواذ على تويتر لأن الشركة كذبت عليه بشأن نسبة هذه الحسابات المزيفة والبريد العشوائي على الشبكة الاجتماعية.

وسلّم رجل الأعمال ومحاموه بيتر زاتكو طلبا رسميا، يوم السبت، لتقديم جميع المستندات والمراسلات التي بحوزته فيما يتعلق بـ”تأثير الحسابات المزيفة والرسائل غير المرغوب فيها وتبعاتها على نشاط تويتر”، وفق الوثيقة الموجودة في الملف.

وتمتد الفترة التي يشملها الطلب من الأول من يناير/ كانون الثاني 2019 حتى تاريخ استلام الطلب.

ويسعى رئيس شركة تسلا أيضًا للحصول على شهادة بيتر زاتكو الذي طلب منه الإدلاء بإفادته في التاسع من سبتمبر/ أيلول في مبنى قريب من منزله في نيو جيرسي.

وأشار محامو زاتكو إلى أنه سيلبي هذا الطلب، موضحين أن مشاركته ستكون “غير طوعية”. وأكد المحامون أن زاتكو “لم يقدم بلاغه إلى السلطات المعنية بهدف تعزيز موقع ماسك أو إضعاف تويتر، ولكن لحماية أفراد العامة الأمريكيين ومساهمي تويتر”.

ويطلب إيلون ماسك أيضًا من مدير الأمن السابق تقديم أي مستند يتعلق بقياس عدد المستخدمين النشطين يوميًّا الذين يمكن للشركة تحقيق دخل منهم، وهو مؤشر رئيسي لأداء المجموعة.

إلى ذلك، يريد الملياردير الحصول على مستندات مكتوبة من العروض التي كان بيتر زاتكو يقدمها أمام الإدارة بشأن مخاطر تعرضها لهجمات إلكترونية والثغرات في أنظمة تويتر المعلوماتية.

وأبدى ماسك اهتمامًا أيضا بالحصول على أيّ وثائق أو مراسلات “مرتبطة بمحاولات إخفاء ثغرات الشركة الأمنية على المستثمرين والهيئات الناظمة وأفراد العامة”، وأيّ دليل على “أنشطة غير قانونية” في الشركة.

ومن المقرر بدء النظر في الخلاف بين تويتر وإيلون ماسك خلال المحاكمة التي ستنطلق في 17 أكتوبر/ تشرين الأول أمام محكمة متخصصة في ولاية ديلاوير ويُتوقع أن تستمر 5 أيام.

وكانت شركة تويتر قد رفعت دعوى قضائية على إيلون ماسك لإجباره على الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما الذي تعهد فيه الملياردير بشراء المنصة بـ44 مليار دولار.

وتتركز المواجهة القانونية بين ماسك وتويتر حتى الآن على ادعاءات بأن الشركة ضللت الملياردير بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على منصتها للتواصل الاجتماعي.