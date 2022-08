مشهد صادم وثّقته كاميرا الجسد.. شرطي أمريكي يقتل شابا بوابل من الرصاص (فيديو)

أظهر فيديو ملتقط بكاميرا الجسم نشرته شرطة مقاطعة أورانج بولاية فلوريدا مؤخرا، إطلاق أحد الضابط النار على شاب مسلح، إثر شجار أسفر عن مقتل شقيق المسلح.

وتُظهر لقطات كاميرا الجسم أن الشرطي وصل إلى فندق هيريتدغ في الساعة 12:30 ظهرًا يوم 6 أغسطس/آب ليعثر على رجل ممدد على الأرض ومصاب بعيار ناري في صدره.

وقالت الشرطة إن الضحية يدعى ديلان جيمينيز (21 عامًا) وكان هو وشقيقه بريان ماثيو ريتشاردسون متورطَيْن في شجار مع رجل آخر قبل وصول الشرطة.

وقال مسؤولون إن جيمينيز ورجل مجهول أطلق كل منهما النار على الآخر أثناء المواجهة فأصيبا.

وأخبر شخص شهد الحادثة الضابط بأن شقيق المصاب لديه مسدس وأنه يقف في مكان قريب، ويمكن سماع صوت هذا الشخص في الفيديو وهو يصرخ: “لديه مسدس في يده يوجهه إلى الناس!”.

في هذه اللحظة حوّل الشرطي انتباهه إلى ريتشاردسون وأمره مرارًا وتكرارًا بإلقاء سلاحه، ثم أطلق عليه النار عدة مرات فأسقطه أرضًا.

Chilling video shows Florida deputy fatally shoot suspect whose brother had just been killed https://t.co/H0O8zBzK1M pic.twitter.com/ZGUZYPVFtV

— New York Post (@nypost) August 28, 2022