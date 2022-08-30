ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات باكستان.. ووزارة التغير المناخي: ثلث البلاد غارق تحت المياه (فيديو)

أعلنت السلطات الباكستانية، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد إلى 1138 قتيلًا و1634 جريحًا.

يأتي ذلك بالتزامن مع كشف وزارة التغير المناخي الباكستانية أن ثلث البلاد غارق تحت المياه نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية.

وكشفت وزيرة التغير المناخي شيري رحمان، الاثنين، أن ثلث بلادها غارق تحت المياه نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان، إن غالبية القتلى سقطوا في إقليم السند بجنوب البلاد، الذي سجل وحده 402 قتيل، وأضاف البيان أن أكثر من 1634 شخصًا أصيبوا بجروح، في حين نفق أكثر من 719 ألف رأس من الماشية في الحوادث المرتبطة بالأمطار والفيضانات.

كما تضرر أكثر من 3451 كيلومترًا من الطرق و162 جسرًا و170 متجرًا و949 ألفا و858 مسكنًا في جميع أنحاء البلاد.

وتجري عملية إغاثة ضخمة للمتضررين، كما بدأت مساعدات دولية تتدفق في وقت تكافح فيه باكستان للتعامل مع الفيضانات التي أثرت في أكثر من 33 مليون شخص.

وأعلنت باكستان فجر الجمعة حالة طوارئ وطنية جراء الفيضانات والأمطار الموسمية التي بدأت في وقت أبكر من المعتاد هذا العام.

ٱثار الفيضانات والسيول في باكستان حتى اللحظة:

– غرق ١٣٥٠ شخص

– ٥٠ مليون شخص بلا مأوى

– تدمير أكثر من ٢٢٠ جسر

– ١٠ مليار دولار خسارة للاقتصاد

– ثلث باكستان تحت المياه المصدر: هيئة إدارة الكوارث اللهم لطفك بباكستان وأهلها pic.twitter.com/XSGyCjq61o — حذيفة فريد Huzaifah Farid (@PM_Huzaifah) August 29, 2022

من جانبه قال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل، أمس الاثنين، إن بلاده ستدرس استيراد الخضراوات من الهند لتخفيف آثار الفيضانات التي تسببت في زيادات كبيرة في أسعار الغذاء، وأضاف في تصريحات لقناة محلية أن تركيا وإيران أيضًا قد تكونان خيارين آخرين.

وقال وزير التخطيط الباكستاني إحسان إقبال الثلاثاء إن بلاده بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: “لحقت أضرار هائلة بالبنى التحتية وخصوصًا الاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش”.

ووافق مجلس مديري صندوق النقد الدولي على المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج الدعم المالي لباكستان، مما يسمح بصرف ما يزيد على 1.1 مليار دولار لهذه الدولة التي تعاني ضائقة مالية، حسبما قال الصندوق والحكومة الباكستانية.

ووافق صندوق النقد على تمديد البرنامج لعام إضافي وزيادة إجمالي التمويل بمقدار 720 مليون من حقوق السحب الخاصة، أو حوالي 940 مليون دولار بحسب سعر الصرف الحالي.