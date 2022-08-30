المتحدثة باسم ائتلاف النصر: الصدر يتحمل مسؤولية الاضطرابات والحل تشكيل حكومة بصلاحيات واسعة (فيديو)

قالت آيات المظفر -المتحدثة باسم ائتلاف النصر التابع للإطار التنسيقي الذي يضم تجمعًا لأحزاب شيعية عراقية- إن الوضع العام في العراق يسير نحو التصعيد الخطير، وإن عدم السيطرة عليه سيقود البلاد نحو الهاوية.

وأضافت آيات في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الاثنين، أن الخروج من الوضع المأزوم في العراق يقتضي “تشكيل حكومة بصلاحيات حقيقية وواسعة، رغم أن السيد مقتدى الصدر يرفض هذا الاقتراح الواقعي والعقلاني”.

واتهمت التيار الصدري برفض المبادرات السياسية التي قُدّمت، وفرض منظور أحادي على العراق، على حد تعبيرها.

وكان الإطار التنسيقي قد دعا -في بيان- التيار الصدري للعودة إلى طاولة الحوار، ووضع حلول عملية وواقعية تعتمد الدستور والقانون أساسًا لحل الأزمة “لتجنيب البلد الفوضى وإراقة الدماء”.

وأكد الإطار التنسيقي أنه “لا يمكن الوقوف على الحياد حينما تتعرض مؤسسات الدولة للاعتداء وللانهيار”، حسب نص البيان.

وتابعت آيات المظفر “مشكلة العراق اليوم هي أن مقتدى الصدر يرفض الحوار، ولذلك فهو يتحمل جزءًا من مسؤولية ما يقع في العراق من اضطراب أمني وسياسي”.

وقالت “تشكيل الحكومة من شأنه أن يجنب العراق مزيدًا من الأزمات التي يتخبط فيها”.

وأضافت “مطلب الإطار التنسيقي كان ولا يزال هو حل البرلمان والذهاب للانتخابات، لكن هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال جلسة علنية للبرلمان لتحديد موعد حل المؤسسة التشريعية وتحديد موعد الانتخابات المقبلة”.

واستغربت آيات القرارات الأخيرة لمقتدى الصدر المتعلقة بالانسحاب من الحياة السياسية بسبب الجمود الذي يعتريها، مضيفة “حالة رفض الحوار وفرض منظور واحد على أبناء الشعب العراقي من شأنه أن يطيل الأزمة ويفتح الشارع على مزيد من التصعيد”.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة بمقتل 12 شخصًا وإصابة 287 خلال الاحتجاجات التي اندلعت الاثنين.

ويشهد العراق، منذ 30 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية زادت حدتها بعدما بدأ أتباع التيار الصدري اعتصامًا لا يزال متواصلًا داخل المنطقة الخضراء، رفضًا لترشيح تحالف الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، وللمطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.