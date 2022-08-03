مسؤول أوكراني: مستعدون لشحن الحبوب نحو الأسواق العالمية شريطة توقف القصف الروسي (فيديو)

قال نائب وزير الزراعة الأوكراني ماركيان دميتراسيفيتش إن وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى مضيق البوسفور في إسطنبول، يمثل خطوة أولى إيجابية في انتظار الإعلان عن مواعيد انطلاق 16 سفينة أخرى على متنها 20 مليون طن من الحبوب.

وأضاف دميتراسيفيتش في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، يوم الثلاثاء “ننتظر 40 مليون طن أخرى من الحبوب كمحصول في بداية العام الزراعي الجاري، ونأمل أن يتم تصديرها وشحنها وفق الخطة المرسومة في اتفاق إسطنبول”.

وتابع أن عملية إخراج السفن المحملة بالحبوب من ميناء أوديسا يشكل تحديًا حقيقيًّا في ظل الحصار الذي ضربته روسيا على الموانئ الأوكرانية، مشددًا على أن الطيران الروسي قام بقصف ميناء أوديسا بعد ساعات من التوقيع على اتفاق إسطنبول.

وحول ما أثير بشأن أزمة تأمين مسار سفن الشحن المحملة بالحبوب نحو الأسواق العالمية، قال دميتراسيفيتش إن الحكومة الأوكرانية ستكون مسؤولة عن تأمين مسار السفن في مياهها الإقليمية، في حين أن الأمم المتحدة وتركيا تضطلعان بمهمة تأمين مسار السفن في المياه الدولية.

وبعد انطلاق أولى سفن الحبوب الأوكرانية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه من المبكر التنبؤ بالأحداث المستقبلية أو التعويل على روسيا في ما يخص عمل الموانئ الأوكرانية.

واعتبر زيلينسكي أن مغادرة السفينة “رازوني” من ميناء أوديسا يوم الاثنين، يبعث بإشارة إيجابية على وجود فرصة حقيقية لوقف تفاقم أزمة الغذاء في العالم.

وعلى الصعيد الداخلي، قال دميتراسيفيتش إن الحكومة الأوكرانية تمكنت من تأمين شحن الحبوب نحو ميناء أوديسا عبر الأنهار بالرغم من استهداف الجيش الروسي لخطوط السكك الحديدية، مما يؤثر على السير العام للشحن الداخلي.

وأضاف أن أوكرانيا مستعدة لتصدير الحبوب والبضائع الغذائية نحو الأسواق العالمية للمساهمة في الحد من تداعيات نقص الغذاء في العالم، لكن الأمر سيظل مرهونًا بمدى استجابة روسيا للضغوط الدولية واحترام الاتفاقات المُوقّعة.