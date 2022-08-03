لحظات تحبس الأنفاس.. شاب يحاول إنقاذ طفل غرق بأحد شواطئ الجزائر (فيديو)

تداول مدونون جزائريون مقطع فيديو للحظات تحبس الأنفاس أظهرت محاولة إنقاذ طفل غرق في شاطئ صابلات بولاية مستغانم شمال غربي الجزائر.

وحاول مواطن يُدعى سليمان لحمر إنقاذ الطفل وإجراء الإسعافات الأولية له بعد انتشاله من البحر.

وتحدّث لحمر لوسائل إعلام محلية قائلًا إنه حاول جاهدًا أن يكون سببًا في إنقاذ حياة الطفل الصغير.

وعلى الرغم من محاولات سليمان فإن الطفل الصغير لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى المدينة.

وأشادت صفحات وحسابات محلية بشجاعة سليمان ومحاولته إنقاذ الطفل الصغير، داعين والي ولاية مستغانم ومسؤوليها المحليين إلى تكريمه.