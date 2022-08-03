قتلى وجرحى في حادث طعن داخل دار حضانة في الصين

قُتل 3 أشخاص وأُصيب 6 آخرون بجروح فى حادث طعن استهدف دار حضانة في مقاطعة جيانغشي جنوب شرق الصين الأربعاء.

وفي بيان نُشر على موقع ويبو -المرادف الصيني لموقع تويتر- قالت الشرطة إن “مهاجمًا يرتدي قبعة ويضع قناعًا” اقتحم دار حضانة في مقاطعة أنفو حوالي الساعة العاشرة (2:00 بتوقيت غرينتش)، مشيرة إلى أن المشتبه به البالغ من العمر 48 عامًا لا يزال حرًّا.

وذكر بيان الشرطة أن “أجهزة الأمن العام تبذل قصارى جهدها لتعقّب المشتبه به”، وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة بيجين ديلي الحكومية شرطيًّا وهو يحمل طفلًا صغيرًا لنقله إلى سيارة إسعاف، بينما لم يتم الإعلان عن أعمار الضحايا.

ونادرًا ما تُسجل جرائم عنف جماعية في الصين التي تحظر بشكل صارم امتلاك المواطنين أسلحة نارية، لكن السنوات الأخيرة شهدت وقوع عدة هجمات بسكاكين وفؤوس في أماكن من بينها المدارس.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قتل رجل مسلح بسكين طفلين وجرح 16 آخرين في مدرسة بجنوبي الصين. والشهر الماضي، أصيب 4 أشخاص في حادث طعن بأحد مستشفيات شنغهاي قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم.