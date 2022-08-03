إصابات في حريق هائل بمستودع للبضائع بموسكو والسلطات تتحدث عن فعل متعمد (فيديو)

أصيب 11 شخصا على الأقل، اليوم الأربعاء، في حريق هائل بأحد مستودعات شركة (أوزون) في العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين محليين أن الحريق اندلع في مستودع تعود ملكيته لشركة (أوزون) الروسية لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت الذي يمتد على مساحة 50 ألف متر مربع.

وأضافت الوكالة أن ألسنة اللهب امتدت على مساحة 35 ألف متر مربع من مساحة المستودع.

وبحسب بيانات أولية، فقد تم إخلاء قرابة ألف شخص من مكان الحريق في منطقة (إيسترا) بمقاطعة موسكو.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье до сих пор не ликвидирован, столб дыма виден за несколько километров. pic.twitter.com/YQTiMPmDTF — Garaev Ruslan (@garaevruslan02) August 3, 2022

وقالت وكالة أنباء نوفوستي نقلا عن وزارة الطوارئ الروسية إن الحريق كان متعمدا.

وأفادت التقارير بأن أكثر 80 من رجال الإطفاء ما زالوا يواصلون عمليات إخماد النيران، فيما تعمل وزارة الطوارئ الروسية على زيادة الآليات التي تشارك في عملية الإخماد، حيث تشارك في العملية 25 آلية وطائرتان مروحيتان.

وأفاد المسؤولون بتصاعد أعمدة ضخمة من الدخان الأسود في سماء المنطقة القريبة من بلدة أسترا شمال غربي موسكو.

