إسرائيل تغلق المعبرين الواصلين مع غزة لليوم الثاني.. واتصالات مصرية لمنع التصعيد

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق معبرَي كرم أبو سالم التجاري وبيت حانون (إيريز) المخصص للأفراد في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وقال القيادي في حركة الجهاد خالد البطش للصحفيين في غزة إن مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية يُجرون اتصالات لمنع التصعيد الأمني في القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر فلسطينية لم تسمّها قولها إن السلطات الإسرائيلية أبقت على إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري ومعبر بيت حانون (إيريز) لعبور الأفراد مع قطاع غزة باستثناء عبور الحالات الطارئة.

⭕ الاحتلال يواصل إغلاق الشوارع في "مستوطنات الغلاف" تحسباً لرد المقاومة على اعتقال الشيخ "السعدي"https://t.co/qw54EfGkYu — إذاعة صوت الشعب – غزة (@shaabradio) August 3, 2022

إغلاق المعابر

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة، أن سلطات الاحتلال أبلغت الهيئة باستمرار إغلاق معبر بيت حانون شمال القطاع ومنع حركة التنقل للأفراد من وإلى غزة ومنع تنقّل العمال والتجار في الاتجاهين.

وأكدت اللجنة الرئاسية لإدخال البضائع أن سلطات الاحتلال أبلغت اللجنة بإبقاء إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة ومنع إدخال البضائع والمواد التموينية ومواد البناء والمحروقات إلى غزة، وذلك لليوم الثاني على التوالي تحت حجج وذرائع واهية.

“مخاوف” إسرائيلية

وأعلن الجيش الإسرائيلي استمرار استنفار قواته على “جبهة غزة”، ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وقرب المستوطنات المحاذية تحسبًا لهجمات قد تنفذها حركة الجهاد في القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت القيادي البارز في حركة الجهاد (بسام السعدي) من منزله في مخيم جنين للاجئين بعد إصابته بجروح، في حين استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات اندلعت في المخيم.

وصرّح القيادي في حركة الجهاد خالد البطش للصحفيين في غزة بأن مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية يُجرون اتصالات لمنع التصعيد الأمني في القطاع.

الاعلام العبري : "ازدحامات واختناقات مرورية على الطرق البديلة في غلاف غزة بعد إغلاق الطرق ضمن حالة التأهب التي أقرها الجيش الإسرائيلي". pic.twitter.com/lDfgnJGaPX — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 3, 2022

وقال البطش إن حركة الجهاد “تتعاطى بشكل إيجابي مع التحركات المصرية على قاعدة إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا وعدم تكرار ما جرى”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مقاتلي الحركة لا يزالون في حالة استنفار.

وفي السياق، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزي برهوم إن استمرار إجراءات إسرائيل ضد سكان قطاع غزة بالإغلاق والتجويع والحصار تمثل جرائم بحق الإنسانية.

⭕ عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش: الحركة تتعاطى إيجابًا مع الجهود المصرية بشأن الأحداث الأخيرة مع قطاع غزة، وعلى قاعدة وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" في الضفة. — إذاعة صوت الشعب – غزة (@shaabradio) August 3, 2022

وأكد في بيان أن تلك الإجراءات تحوّل أكثر من مليوني فلسطيني إلى رهينة بيد الاحتلال، وخاصة المرضى من النساء والأطفال ومرضى السرطان الذين يحتاجون إلى العلاج المستمر في مستشفيات الضفة الغربية والقدس.

وحمّل الناطق باسم حركة حماس الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية المباشرة عن استمرار معاناة سكان غزة”، معبّرًا عن بالغ أسفه واستهجانه “للصمت والتقاعس الدولي أمام هذه الانتهاكات التي يتعرض لها سكان القطاع”.

المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم يؤكد أن استمرار إجراءات الاحتلال ضدّ سكان قطاع غزّة في الإغلاق والتجويع والحصار، جرائم بحقّ الإنسانية تحوّل أكثر من مليونَي فلسطيني "رهينة" بيد الاحتلال، ويستهجن الصمت والتقاعس الدولي أمام هذه الانتهاكات. — فلسطين الآن (@paltimes2015) August 2, 2022

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أغلق، أمس الثلاثاء، مناطق محيطة بغزة ومعبر إيريز (بيت حانون) أمام الفلسطينيين تحسبًا لوقوع هجمات انتقامية بعد اعتقال اثنين من مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، في حين أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان الاستنفار ورفع الجاهزية.