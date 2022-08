مشهد مفجع.. الفيضانات تجرف منزلا بالكامل خلال ثوان معدودة في باكستان (فيديو)

جرفت الفيضانات الغامرة في باكستان منزلًا بالكامل خلال ثوان معدودة، إذ تسببت قوة المياه في سحب أحد المنازل الواقعة على ضفة نهر آرثي وانهياره بالكامل داخل المياه الجارية.

وأظهرت لقطات مصورة مياة الفيضانات القوية وهي تقتلع المنزل من أساسه، مما أدى إلى سقوطه حيث غمرته المياه بالكامل في وقت قياسي، ولم يَبقَ له أثر يُذكَر سوى الرماد المتطاير نتيجة عملية السقوط المفجع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات أخرى أوضحت حجم الدمار الذي تسببت به مياه الفيضانات حيث جرفت العديد من المنازل في مناطق مختلفة من البلاد.

وأدت الفيضانات المدمرة الناتجة عن الأمطار الموسمية إلى مصرع أكثر من ألف شخص في باكستان، وفق آخر حصيلة أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، الاثنين.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا إلى 1061 قتيلًا بينهم نحو 300 طفل، بالإضافة إلى إصابة نحو 1500 ونزوح آلاف آخرين، ولا تزال الأمطار الغزيرة تهطل على بعض أنحاء البلاد.

وتسببت الرياح الموسمية -التي بدأت قبل وقتها المعتاد هذا العام- في هطل أمطار غزيرة في باكستان، وبذل عمال الإنقاذ جهودًا مضنية لإجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من المناطق المتضررة من الفيضانات.

Floodwaters sweep away several houses in Pakistan's Swat area. Very alarming situation pic.twitter.com/fOE0leAP1c

— Roohan Ahmed (@Roohan_Ahmed) August 26, 2022