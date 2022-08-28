فنان ليبي شاب يلقى حتفه في اشتباكات طرابلس (فيديو)

لقي الممثل الكوميدي الليبي مصطفى بركة حتفه عقب إصابته برصاصة، نتيجة الاشتباكات الدائرة وسط العاصمة طرابلس منذ الساعات الأولى من صباح السبت.

وكان الممثل الشاب يوثق الاشتباكات العنيفة التي تجري في شوارع طرابلس عبر تصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في آخر فيديو بث مباشر لها “صورة أخيرة قبل ما نموت”.

ونشر الفنان الليبي المصري حميد الشاعري صورة الفنان مصطفى بركة، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

وعلّق الشاعري على الصورة “لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الفنان الليبي مصطفى بركة في اشتباكات طرابلس، اللهم اجعله من أهل الفردوس”.

وتشهد أحياء شارع الزاوية وباب بن غشير والصريم مواجهات مسلحة بين مجموعات تتبع جهاز “دعم وحفظ الاستقرار” التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوة الككلي، و”اللواء 777″ التابع لرئاسة الأركان ويقوده هيثم التاجوري.

وفي وقت سابق اليوم، أدانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة -في بيان- اشتباكات طرابلس معتبرة أنها “غدر وخيانة”.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تُكلَّف من برلمان جديد منتخب.