شاهد: السلطات الهندية تهدم ناطحتي سحاب خلال أقل من 10 ثوان

هدمت السلطات الهندية ناطحتي سحاب شُيدتا بشكل غير قانوني قرب العاصمة نيودلهي، في أقل من 10 ثوان، مما تسبب في تصاعد كثيف للغبار وأطنان من الركام.

وأظهر مقطع مصور نشرته وكالة (رويترز) تأييد السكان الذين يقيمون في المنطقة المحيطة لقرار الهدم، وتعالت أصواتهم بالتهليل عند لحظة تدمير الناطحتين اللتين يبلغ ارتفاعهما 103 أمتار.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت، العام الماضي، بتدمير البرجين في منطقة نويدا بعد جلسة استماع قانونية طويلة حيث وجدت أن مالك البرجين انتهك العديد من أنظمة البناء ومعايير السلامة من الحرائق.

وقال مسؤولون لوسائل إعلام محلية أن أكثر من 3700 كيلوغرام من المتفجرات استُخدمت بشكل استراتيجي لضمان الحد الأدنى من الضرر للمنطقة إثر تدمير البرجين بالكامل.

ونقلت رويترز عن الشرطة قولها إنها تقوم بتقييم أي ضرر محتمل لحق بالمباني المجاورة، بينما أكد السكان في المباني القريبة أنهم سيتحققون مما إذا كانت ممتلكاتهم قد تضررت.

Don't be proud of the height, it doesn't take even 10 seconds to fall.

Noida twin towers in India come crashing down after use of 3,700 kg explosives!!!#india #noida #twintowers #Demolition pic.twitter.com/VLd2N0iuhm — Rahul Mishra (@DigitalRahulM) August 28, 2022

وفر الآلاف من منازلهم القريبة في موقع تفجير البرجين قبل ساعات من موعد التنفيذ، كما انتشر عدد كبير من أفراد الشرطة والطوارئ لمتابعة عملية هدم البرجين، وكانا يضمان 850 شقة غير مأهولة.

وانتقلت عائلات عدة إلى مناطق أكثر أمانًا، خوفًا من التلوث المتزايد والمخاطر الصحية الناجمة عن الأنقاض.

وعادت حركة المرور عقب الهدم إلى طبيعتها بعد فترة من الوقت، بينما قام رجال الإطفاء باستخدام رشاشات المياه لخفض مستويات الغبار حول البرجين الواقعين على حافة الطريق السريع المزدحم في ولاية أوتار براديش، أكثر ولايات الهند اكتظاظًا بالسكان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لعملية التفجير، وسط إشادة بقرار السلطات الصارم ضد الفساد في قطاع التشييد والبناء.

ومن المتوقع أن يترك الانفجار أكثر من 80 ألف طن من الركام، على أن يُستخدم معظمه لملء الموقع والباقي لإعادة تدويره.

ويُذكر أن عمليات الهدم للمباني الشاهقة نادرة في الهند على الرغم من انتشار ظاهرة البناء غير القانوني.