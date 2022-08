شاهد: السلطات الهندية تهدم ناطحتي سحاب خلال أقل من 10 ثوان

هدمت السلطات الهندية ناطحتي سحاب شُيدتا بشكل غير قانوني قرب العاصمة نيودلهي، في أقل من 10 ثوان، مما تسبب في تصاعد كثيف للغبار وأطنان من الركام.

وأظهر مقطع مصور نشرته وكالة (رويترز) تأييد السكان الذين يقيمون في المنطقة المحيطة لقرار الهدم، وتعالت أصواتهم بالتهليل عند لحظة تدمير الناطحتين اللتين يبلغ ارتفاعهما 103 أمتار.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت، العام الماضي، بتدمير البرجين في منطقة نويدا بعد جلسة استماع قانونية طويلة حيث وجدت أن مالك البرجين انتهك العديد من أنظمة البناء ومعايير السلامة من الحرائق.

وقال مسؤولون لوسائل إعلام محلية أن أكثر من 3700 كيلوغرام من المتفجرات استُخدمت بشكل استراتيجي لضمان الحد الأدنى من الضرر للمنطقة إثر تدمير البرجين بالكامل.

ونقلت رويترز عن الشرطة قولها إنها تقوم بتقييم أي ضرر محتمل لحق بالمباني المجاورة، بينما أكد السكان في المباني القريبة أنهم سيتحققون مما إذا كانت ممتلكاتهم قد تضررت.

Don't be proud of the height, it doesn't take even 10 seconds to fall.

Noida twin towers in India come crashing down after use of 3,700 kg explosives!!!#india #noida #twintowers #Demolition pic.twitter.com/VLd2N0iuhm

— Rahul Mishra (@DigitalRahulM) August 28, 2022