توقيف طيارَين بالخطوط الفرنسية بعد شجار واشتباك بالأيدي في الهواء

قررت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) إيقاف اثنين من الطيارين عن العمل بعد شجار دار بينهما داخل قمرة القيادة أثناء رحلة لطائرة من نوع إيرباص بين جنيف وباريس.

وذكرت وكالة (بلومبيرغ) أن نزاعًا وقع بين الطيار ومساعده، وتحوّل سريعًا إلى تشابك جسدي في يونيو/حزيران الماضي، بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة.

🇫🇷 Two Air France pilots have been suspended, after an in-flight 'cockpit brawl'.

The Airbus jet was flying between Geneva and Paris, when – shortly after takeoff – the two pilots grabbed each other by the collars and "possibly hit or slapped the other." pic.twitter.com/ZXMBrC7hb7

