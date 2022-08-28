الخراب والدمار في كل مكان.. ليبيون يستغيثون بعد خسارة منازلهم ومتاجرهم (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار التي خلفتها الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، بينما يشكو سكان المناطق السكنية خسارة منازلهم وممتلكاتهم.

وأظهرت اللقطات المصورة حالة الخراب التي تعرضت لها المنازل والبنايات، بينما اشتعلت النيران في السيارات والمتاجر وتركتها حطامًا.

وحاول سكان المناطق المتضررة إزالة الحطام المتناثر في كل مكان، وإعادة توصيل أسلاك الكهرباء للحصول على أقل الخدمات المتاحة.

وروى أحد المتضررين من الاشتباكات لكاميرا الجزيرة مباشر عن الدمار الذي اجتاح المناطق السكنية قائلًا “الصورة أبلغ من الكلام، الناس الله أعلم بها، السيارات والمحال كله تدمر، شو الموجود هنا ليدمروا الحي كله”.

وتابع “نبتعد عن مناطق المعسكرات وتواجد الأسلحة، وهذه المنطقة سكنية وتجارية، نحن هنا الناس مسالمين لا يوجد بينا جيش أو شرطة أو أي سلاح، ما ذنبنا نحن؟”.

وانتقد تعامل المسؤولين مع الاشتباكات، معتبرًا أن القيادات تواسي بعضها.

وتسائل “من يواسي الناس الغلابة والعائلات؟ حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ارتفاع حصيلة ضحايا مواجهات طرابلس إلى 32 قتيلًا و159 مصابًا خلال الاشتباكات التي تشهدها العاصمة منذ فجر السبت، بين مجموعات مسلحة.

وشهدت أحياء شارع الزاوية وباب بن غشير والصريم، مواجهات مسلحة بين مجموعات تتبع لجهاز (دعم وحفظ الاستقرار) التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوة الككلي، و(اللواء 777) التابع لرئاسة الأركان ويقوده هيثم التاجوري.