أكثر من ألف قتيل حصيلة الفيضانات المدمرة في باكستان مع استمرار هطول الأمطار بغزارة (فيديو)

قُتل أكثر من ألف شخص في باكستان جراء الفيضانات العارمة الناتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في يونيو/حزيران، وفق آخر حصيلة أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث اليوم الأحد.

وقضى 119 شخصًا نحبهم خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1033 قتيلًا بينهم نحو 300 طفل، بالإضافة إلى إصابة نحو 1500 ونزوح آلاف آخرين، بينما لا تزال الأمطار الغزيرة تهطل على بعض أنحاء البلد.

وبحسب السلطات، فقد طالت الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص ونحو نصف مساحة البلاد، ودمرت نحو مليون مسكن أو ألحقت بها أضرارًا جسيمة، كما تسببت في إتلاف أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، ونفوق ما يزيد على 800 ألف حيوان، وتدمير أكثر من 3400 كيلومتر من الطرقات، وجرف 149 جسرًا.

وذكرت صحيفة (ذا نيشن) المحلية أن الفيضانات العارمة في إقليم “خيبر باختونخوا” تسببت في فيضان نهر كابول، مما أدى إلى عزل بعض المناطق.

وعند مصب النهر، دفعت المخاوف من حدوث فيضانات حول ضفافه، الآلافَ في منطقة “تشارسادا” إلى الفرار من منازلهم، طبقًا لما ذكره مسؤولو مكافحة الكوارث، بينما قضى البعض الليل على الطرق السريعة مع مواشيهم، على بعد أميال من قراهم وبلداتهم التي غمرتها المياه.

وتقول السلطات الباكستانية إن الفيضانات التاريخية هذا العام يمكن مقارنتها بفيضانات عام 2010 التي كانت الأسوأ على الإطلاق، حين قُتل أكثر من ألفي شخص وحاصرت المياه نحو خُمس سكان البلاد.

وتسبب موسم الرياح الموسمية، الذي بدأ في وقت مبكر عن المعتاد هذا العام، في هطول أمطار غزيرة في باكستان، وبذل عمال الإنقاذ جهودًا مستميتة لإجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من المناطق المتضررة من الفيضانات.

وأجبرت الأزمة الحكومة على إعلان حالة طوارئ. وتعتبر السلطات أن سبب الأمطار الهائلة والمدمرة هو التغير المناخي، مؤكدة أن البلاد تتأثر بشكل غير عادل بتداعيات الممارسات غير المسؤولة بيئيًّا في أنحاء العالم.

في السياق، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إقامة جسر جوي مع باكستان لتقديم المعونات الإنسانية والإغاثية في مواجهة السيول التي تتعرض لها، بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب بيان وزارة الداخلية التركية، فقد تم إرسال 10 آلاف خيمة في المرحلة الأولى و50 ألف سلة غذائية و50 ألف طرد من مستلزمات النظافة والتعقيم و10 آلاف طرد من غذاء الأطفال إلى المناطق التي ضربتها السيول في باكستان.

وأشار البيان إلى أن معدات ومواد الإغاثة تم إرسالها على متن طائرتين غادرتا تركيا السبت، وسيشرف فريق من آفاد على بناء المخيم وتوزيع المواد الغذائية، كما ستواصل اليوم إرسال المزيد من المعونات والمواد الإغاثية إلى باكستان.

