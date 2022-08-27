ليبيا.. مواطنون ينادون بضرورة انتخابات برلمانية لأنهاء الأزمة في البلاد (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آراء عدد من الليبيين في الاشتباكات التي اندلعت بالعاصمة الليبية طرابلس، وقد أجمع من التقتهم القناة على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ينتخب فيها الشعب نوابه.

وقال المشاركون إن العاصمة طرابلس تعاني من صعوبات في الخدمات، ورفضوا اللجوء إلى الحرب والحشد العسكري، رافضين الصراع بالسلاح من أجل كسب تحقيق مكاسب سياسية.

ورفضت سيدة ليبية من طرابلس مسألة أن يتم تداول السلطة في ليبيا عن طريق السلاح والحروب، وقالت إنها مع المصالحة لكن بعد إرجاع الحقوق إلى أصحابها.

وشددت على ضرورة أن تتم المصالحة لكن بعد أخذ الحقوق وإرجاع المهجّرين ومعاقبة المجرمين، وأشارت إلى أن التحشيد العسكري في جنوب العاصمة الليبية مرفوض من قبل المواطنين.

وقالت إن الأوضاع في ليبيا هشّة ولا تحتمل مثل هذا التصعيد، وأبدت رفضها للحكومة التي تم تعيينها من قبل مجلس النواب وعقيلة صالح ودعت إلى ضرورة التأسيس لدستور دائم وإجراء انتخابات.





ودعا مواطن ليبي آخر إلى ضرورة قيام انتخابات لمجلس النواب واستفتاء على الدستور أولا، قبل تعيين رئيس حكومة جديد. وقال إن عقيلة صالح يريد “تفصيل دستور على مقاسه”.

وأكد مواطن آخر أن قيام الانتخابات البرلمانية النيابية هي السبيل لحل المشكلات الاقتصادية والسياسية في البلاد، حيث إن كل الأجسام الموجودة في السلطة حاليا “منتهية الصلاحية”، على حد وصفه.

من جانبه، قال مواطن ليبي من منطقة سوق الجمعة في العاصمة الليبية، إنه يرفض تماما فكرة الحرب، لكنه سيحمل السلاح إذا تم فرض الحرب عليهم، مشيرا إلى أنهم “هزموا من قبل حفتر وشلته”.

اشتباكات في طرابلس

واندلعت الليلة الماضية اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين جهاز قوات دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي وقوات (الكتيبة 777) بقيادة هيثم التاجوري.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، إن نداء استغاثة ورد من عائلات عالقة بشارع الجمهورية وسط العاصمة، وعن اندلاع حريق في إحدى العمارات بالمنطقة نتيجة الاشتباكات بين الكتائب المسلحة.

وأوضح أن هناك بلاغا لغرفة العمليات التابعة لجهاز الإسعاف عن إصابة سيدة بشارع المعري وأن العائلة تستغيث، وقال “لم نتمكن من إنقاذها بسبب الاشتباكات”.