لحظة بلحظة.. تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس
تشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات محتدمة منذ الساعات الأولى من اليوم السبت، بين قوات (جهاز دعم الاستقرار) وقوات (الكتيبة 777) بقيادة هيثم التاجوري على خلفية سيطرة جهاز دعم الاستقرار على مقر تابع للكتيبة 92 المحسوبة على التاجوري.
وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفيما يلي أبرز التطورات:
وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية: نطالب طرفي النزاع بالسماح لفرق الطوارئ بإنقاذ المواطنين العالقين في مناطق الاشتباكات.
سفارة بريطانيا في ليبيا: حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية في ليبيا.
سفارة المملكة المتحدة: ندعو إلى وقف العنف بطرابلس وندين أي محاولة للاستيلاء على السلطة أو التمسك بها بالقوة.
سفير في هولندا في ليبيا: نعرب عن القلق إزاء التطورات التي تشهدها طرابلس وندعو سائر الأطراف إلى وقف العنف والحوار.
مدير مطار معيتيقة للجزيرة مباشر: الأوضاع مستقرة في المطار والحركة باتجاه المطار اعتيادية.
المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يقول إنه قطع زيارته إلى تونس عائدا إلى طرابلس بسبب الاشتباكات.
وسائل إعلام ليبية: ارتال عسكرية موالية لحكومة باشاغا تتحرك من مصراتة إلى العاصمة طرابلس
السفارة الأمريكية في ليبيا: نقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي.
السفارة الأمريكية في ليبيا: تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات.
مصدر طبي للجزيرة: سيارات الإسعاف عاجزة عن إجلاء الجرحى جراء الاشتباكات.
مراسل الجزيرة عن مصدر طبي: 7 قتلى و31 مصابا جراء الاشتباكات في طرابلس.
المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا: نرحب بالمبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلميًّا.
المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا: أصبح واضحًا لكل الليبيين أن حكومة الوحدة مغتصبة للشرعية وترفض المبادرات.
مراسل الجزيرة مباشر: هناك 100 آلية تستعد لدخول العاصمة الليبية لفك الاشتباكات.
شهود عيان في العاصمة الليبية للجزيرة مباشر: أطراف القتال تستخدم الأسلحة الثقيلة وهناك قصف عشوائي في وسط طرابلس وأغلب ضواحيها.
المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي للجزيرة مباشر: نطلب هدنة لإخراج المحاصرين بمناطق الاشتباكات في طرابلس عبر ممرات آمنة.
المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي للجزيرة مباشر: هناك حاجة إلى إجلاء المرضى عن مستشفى طرابلس المركزي بسبب الاشتباكات.
أحد المحاصرين في منطقة باب ابن غشير جراء الاشتباكات بالعاصمة الليبية يقول للجزيرة مباشر إن النيران التهمت بعض المنازل.
أحد المحاصرين في منطقة باب ابن غشير جراء الاشتباكات بالعاصمة الليبية يناشد الأطراف المسلحة عبر الجزيرة مباشر وقف القتال.
بلدية طرابلس المركزية تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين على خلفية الاشتباكات في العاصمة الليبية.
حكومة الوحدة الوطنية الليبية تدين الاشتباكات في طرابلس وتقول إنها تعيد للأذهان الحروب السابقة وما خلّفته من مآسٍ.
حكومة الوحدة الليبية: لن نتراجع عن تحمل المسؤولية تجاه الوطن والشعب وقطع يد كل من أثار الفوضى والفتنة داخل طرابلس.
حكومة الوحدة الوطنية: نستهجن ما حدث من غدر وخيانة بعد أن كنا نخوض مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء.
المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي: نتلقى بلاغات عديدة لعائلات محاصرة داخل مناطق الاشتباكات في طرابلس.
المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي للجزيرة مباشرة: ضيق الشوارع صعب جهود إجلاء العائلات المحاصرة بمناطق الاشتباكات.
المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي للجزيرة مباشرة: نتوقع عشرات الإصابات جراء الاشتباكات الجارية حاليا في طرابلس.
السفير الأمريكي في ليبيا: ناقشت مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ضرورة وقف التصعيد والاشتباكات العنيفة في طرابلس.
جامعة طرابلس تعلن تعليق الدراسة والامتحانات اليوم بسبب اشتباكات في العاصمة الليبية.
المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي للجزيرة مباشرة: نتوقع عشرات الإصابات جراء الاشتباكات الجارية حاليا في طرابلس.
اشتباكات في العاصمة الليبية بين قوات جهاز دعم الاستقرار وقوات الكتيبة 777 بقيادة هيثم التاجوري.