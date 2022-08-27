لحظة بلحظة.. تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس

تشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات محتدمة منذ الساعات الأولى من اليوم السبت، بين قوات (جهاز دعم الاستقرار) وقوات (الكتيبة 777) بقيادة هيثم التاجوري على خلفية سيطرة جهاز دعم الاستقرار على مقر تابع للكتيبة 92 المحسوبة على التاجوري.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفيما يلي أبرز التطورات:

منذ 11 دقيقة وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية: نطالب طرفي النزاع بالسماح لفرق الطوارئ بإنقاذ المواطنين العالقين في مناطق الاشتباكات.

منذ 16 دقيقة سفارة بريطانيا في ليبيا: حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية في ليبيا.

منذ 16 دقيقة سفارة المملكة المتحدة: ندعو إلى وقف العنف بطرابلس وندين أي محاولة للاستيلاء على السلطة أو التمسك بها بالقوة.

منذ 33 دقيقة سفير في هولندا في ليبيا: نعرب عن القلق إزاء التطورات التي تشهدها طرابلس وندعو سائر الأطراف إلى وقف العنف والحوار.

منذ 36 دقيقة مدير مطار معيتيقة للجزيرة مباشر: الأوضاع مستقرة في المطار والحركة باتجاه المطار اعتيادية.

منذ 41 دقيقة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يقول إنه قطع زيارته إلى تونس عائدا إلى طرابلس بسبب الاشتباكات.

منذ 49 دقيقة وسائل إعلام ليبية: ارتال عسكرية موالية لحكومة باشاغا تتحرك من مصراتة إلى العاصمة طرابلس

منذ 55 دقيقة السفارة الأمريكية في ليبيا: نقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي.

منذ 56 دقيقة السفارة الأمريكية في ليبيا: تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات.

منذ ساعة مصدر طبي للجزيرة: سيارات الإسعاف عاجزة عن إجلاء الجرحى جراء الاشتباكات.

منذ ساعة مراسل الجزيرة عن مصدر طبي: 7 قتلى و31 مصابا جراء الاشتباكات في طرابلس.

منذ ساعة المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا: نرحب بالمبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلميًّا.

منذ ساعة المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا: أصبح واضحًا لكل الليبيين أن حكومة الوحدة مغتصبة للشرعية وترفض المبادرات.

منذ ساعة مراسل الجزيرة مباشر: هناك 100 آلية تستعد لدخول العاصمة الليبية لفك الاشتباكات.

منذ ساعة شهود عيان في العاصمة الليبية للجزيرة مباشر: أطراف القتال تستخدم الأسلحة الثقيلة وهناك قصف عشوائي في وسط طرابلس وأغلب ضواحيها.

منذ ساعة المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي للجزيرة مباشر: نطلب هدنة لإخراج المحاصرين بمناطق الاشتباكات في طرابلس عبر ممرات آمنة.

منذ ساعة المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي للجزيرة مباشر: هناك حاجة إلى إجلاء المرضى عن مستشفى طرابلس المركزي بسبب الاشتباكات.

منذ ساعة أحد المحاصرين في منطقة باب ابن غشير جراء الاشتباكات بالعاصمة الليبية يقول للجزيرة مباشر إن النيران التهمت بعض المنازل.

منذ ساعة أحد المحاصرين في منطقة باب ابن غشير جراء الاشتباكات بالعاصمة الليبية يناشد الأطراف المسلحة عبر الجزيرة مباشر وقف القتال.

منذ ساعة بلدية طرابلس المركزية تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين على خلفية الاشتباكات في العاصمة الليبية.

منذ ساعة حكومة الوحدة الوطنية الليبية تدين الاشتباكات في طرابلس وتقول إنها تعيد للأذهان الحروب السابقة وما خلّفته من مآسٍ.

منذ ساعة حكومة الوحدة الليبية: لن نتراجع عن تحمل المسؤولية تجاه الوطن والشعب وقطع يد كل من أثار الفوضى والفتنة داخل طرابلس.

منذ ساعة حكومة الوحدة الوطنية: نستهجن ما حدث من غدر وخيانة بعد أن كنا نخوض مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء.

منذ ساعة المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي: نتلقى بلاغات عديدة لعائلات محاصرة داخل مناطق الاشتباكات في طرابلس.

منذ ساعة المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي للجزيرة مباشرة: ضيق الشوارع صعب جهود إجلاء العائلات المحاصرة بمناطق الاشتباكات.

منذ ساعة المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي للجزيرة مباشرة: نتوقع عشرات الإصابات جراء الاشتباكات الجارية حاليا في طرابلس.

منذ ساعة السفير الأمريكي في ليبيا: ناقشت مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ضرورة وقف التصعيد والاشتباكات العنيفة في طرابلس.

منذ ساعة جامعة طرابلس تعلن تعليق الدراسة والامتحانات اليوم بسبب اشتباكات في العاصمة الليبية.

منذ ساعة المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي للجزيرة مباشرة: نتوقع عشرات الإصابات جراء الاشتباكات الجارية حاليا في طرابلس.