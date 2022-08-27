بحرية الاحتلال تغرق مركب صيد قبالة شاطئ رفح ومداهمة منزل أسير في سلواد

أغرقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مركب صيد قبالة شاطئ مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة رفح وأغرقت مركب صيد غرب الميناء يعود للصياد عمر البردويل.

ويتعرض الصيادون الفلسطينيون لاعتداءات يومية من قبل الاحتلال تتمثل في إطلاق النار عليهم أو اعتقالهم أو تخريب معدات الصيد. وتتعمد بحرية الاحتلال استهدافهم وتمنعهم من ممارسة الصيد في بحر قطاع غزة.

زوارق الاحتلال تهاجم صيادي قطاع غزة وتغرق أحد مراكب الصيد تفاصيل: https://t.co/NnZPY1jxUn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 27, 2022

مداهمة منزل أسير في سلواد

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله وداهمت منزلا يعود للأسير كمال حماد.

جيش الاحتلال يزعم ضبط قطعتي سلاح خلال اقتحام سلواد تفاصيل: https://t.co/jnHP8nD6IY — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 27, 2022

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الأسير حماد (32 عاما) الخميس الماضي، من منزله في بلدة سلواد.

متابعة| قوات الاحتلال تقتحم منزل جد الأسير كمال العنيد الذي اعتقلته وحدة "اليمام" الخاصة قبل يومين في سلواد. صورة اعتقال كمال أول أمس. pic.twitter.com/zOvApYpSO3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 27, 2022

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، حيث أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال وقمع فعاليات ومسيرات.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين من القدس ونابلس واستهدفت رعاة الأغنام شرق مدينة دير البلح في حين أقدم مستوطنون على اقتحام منطقة كنار في بلدة دورا جنوب الخليل.