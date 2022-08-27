اليونيسف تُدين قصف حضانة أطفال بإقليم تيغراي في إثيوبيا (فيديو)

أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بشدة، السبت، الغارة الجوية التي استهدفت أمس الجمعة إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وتسببت في مقتل وإصابة عدد من الأطفال، داعية جميع الأطراف إلى الموافقة على الوقف الفوري للأعمال العدائية.

وأصدرت المنظمة الأممية بيان شددت خلاله على ضرورة وقف التصعيد في إقليم تيغراي، وحذرت من أن الأطفال “هم من يدفعون الثمن”.

"UNICEF strongly condemns the air strike in Mekelle, the capital city of the Tigray Region, Ethiopia. The strike hit a kindergarten, killing several children, and injuring others." Full statement from @unicefchief.https://t.co/78AgH3EBi7 — UNICEF (@UNICEF) August 26, 2022

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل على تويتر “ندين بشدة الغارة الجوية التي تعرضت لها ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي في إثيوبيا”.

وأشارت إلى أن الأطفال دفعوا مرة أخرى ثمنا باهظا لتصعيد العنف في شمال إثيوبيا، مشيرة إلى أنه منذ نحو عامين يعاني الأطفال وعائلاتهم في المنطقة “من أهوال هذا النزاع”.

ودعت كاثرين في نهاية تغريدتها إلى إنهاء هذا الصراع الذي تسبب في وفاة العديد من الأطفال.

UNICEF strongly condemns the air strike in Mekelle, the capital city of the Tigray Region, Ethiopia. The strike hit a kindergarten, killing several children, and injuring others. UNICEF calls on all parties to agree to an immediate cessation of hostilities. — Catherine Russell (@unicefchief) August 26, 2022

معلومات غير مؤكدة

وفي هذا السياق، أوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه لا يمكنه تأكيد التقارير التي تفيد بمقتل مدنيين جراء الضربات الجوية في ميكيلي.

ولفت إلى أن ما يحدث في إقليم تيغراي هو تطور مقلق للغاية، مؤكدا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف كافة الأعمال العدائية.

.@UN_Spokesperson says reports of airstrike in #Mekelle "deeply concerning," though UN is not in a position to confirm it. Stephane Dujarric: "The fighting needs to stop and all the parties need to do whatever they can to protect civilians." #Tigray / #Ethiopia — Amanda Price (@amandaruthprice) August 26, 2022

ويوم أمس، أكد مسؤول في مستشفى (أيدير) في ميكيلي لوكالة فرانس برس أن المستشفى استقبل أربعة قتلى بينهم طفلان، وتسعة جرحى. وقال تلفزيون تيغراي الحكومي إن سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال قتلوا جراء القصف.

من جانبها، نفت الحكومة الفدرالية هذه التقارير، مؤكدة على أن القوات الجوية استهدفت فقط المواقع العسكرية، واتهمت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي بـ”ارتكاب جرائم قتل في حق المدنيين”.

BREAKING NEWS: Ethiopian Government Bombarded Mekelle

Mekelle, August 26- Tigrai Television – Ethiopian government has conducted an airstrike in Mekelle city killing several civilians including children.

Numbers of causalities are yet to be reported. pic.twitter.com/Z2gP0PKUvK — Tigrai Television (@Tigrai_TV) August 26, 2022

وفي هذا السياق، وصف مسؤولون في إقليم تيغراي الضربة الجوية بأنها “هجوم قاس وسادي”. وقالوا في بيان لهم “هذا النظام الشرير تفوق على نفسه باستهداف متعمد اليوم لمبنى للأطفال”.

وأضافوا أن “جثث الأطفال الأبرياء المشوهة كانت ملقاة في ساحة اللعب وعلى الأرصفة”.

Tigray government statement on Mekelle airstrike. pic.twitter.com/TPJHj6rEZL — Rashid Abdi (@RAbdiAnalyst) August 27, 2022

وتتبادل حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ومتمردو جبهة تحرير شعب تيغراي الاتهامات حول خرق وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر.

وبدأ النزاع في تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020 عندما شنّ آبي أحمد عملية عسكرية في المنطقة لإطاحة سلطات تيغراي المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، متهمًا إياها بمهاجمة معسكرات الجيش الاتحادي.

ومنذ بداية النزاع عانت المنطقة من نقص في المواد الغذائية، وعدم الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والبنوك.