اليونيسف تُدين قصف حضانة أطفال بإقليم تيغراي في إثيوبيا (فيديو)

أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بشدة، السبت، الغارة الجوية التي استهدفت أمس الجمعة إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وتسببت في مقتل وإصابة عدد من الأطفال، داعية جميع الأطراف إلى الموافقة على الوقف الفوري للأعمال العدائية.

وأصدرت المنظمة الأممية بيان شددت خلاله على ضرورة وقف التصعيد في إقليم تيغراي، وحذرت من أن الأطفال “هم من يدفعون الثمن”.

"UNICEF strongly condemns the air strike in Mekelle, the capital city of the Tigray Region, Ethiopia. The strike hit a kindergarten, killing several children, and injuring others."

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل على تويتر “ندين بشدة الغارة الجوية التي تعرضت لها ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي في إثيوبيا”.

وأشارت إلى أن الأطفال دفعوا مرة أخرى ثمنا باهظا لتصعيد العنف في شمال إثيوبيا، مشيرة إلى أنه منذ نحو عامين يعاني الأطفال وعائلاتهم في المنطقة “من أهوال هذا النزاع”.

ودعت كاثرين في نهاية تغريدتها إلى إنهاء هذا الصراع الذي تسبب في وفاة العديد من الأطفال.

وفي هذا السياق، أوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه لا يمكنه تأكيد التقارير التي تفيد بمقتل مدنيين جراء الضربات الجوية في ميكيلي.

ولفت إلى أن ما يحدث في إقليم تيغراي هو تطور مقلق للغاية، مؤكدا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف كافة الأعمال العدائية.

.@UN_Spokesperson says reports of airstrike in #Mekelle "deeply concerning," though UN is not in a position to confirm it.

Stephane Dujarric: "The fighting needs to stop and all the parties need to do whatever they can to protect civilians." #Tigray / #Ethiopia

— Amanda Price (@amandaruthprice) August 26, 2022