من الغرب إلى أقصى الشرق.. الفيضانات تجتاح العالم وتسبب مئات الوفيات وخسائر بالمليارات (فيديو)

ضربت الفيضانات بقوة العديد من المناطق في العالم بداية من أوربا وأمريكا الشمالية وصولا إلى شرق آسيا وأفريقيا، وأدت إلى وفاة مئات الأشخاص ونزوح الآلاف.

ووفقا للإحصاءات الرسمية وتقارير وكالات الإغاثة فقد تسببت الفيضانات التي صنفت في بعض البلدان بأنها الأكثر شدة وتدميرا منذ سنوات، في وفاة نحو ألفي شخص في قارات مختلفة خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

آسيا الأكثر تضررا من الفيضانات

وشهدت عدة دول في قارة آسيا فيضانات مدمرة، كان أبرزها ما عانت منه باكستان جراء هطل أمطار بغزارة إدت إلى فيضانات مفاجئة ألحقت أضرارا بمعظم أنحاء البلاد منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث في البلاد، الجمعة، مقتل نحو 1000 شخص وتشريد حوالي 50 ألفا آخرين، مع تضرر نحو 320 ألف منزل و129 جسرا، جراء السيول والفيضانات.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن الفيضانات أثرت في 33 مليون شخص، بينهم 317 ألفا و678 لا يزالون يعيشون في مخيمات الإغاثة في أنحاء البلاد.

وبالتزامن مع ما تشهده باكستان، تتصاعد موجة الفيضانات في شمال الهند حيث توفي ما لا يقل عن 300 شخص منذ يونيو الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية أن السلطات المحلية قامت بإجلاء 120 ألف شخص حتى الآن من المناطق المتضررة.

وطالت الفيضانات أيضا أفغانستان، حيث أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي، الخميس، مقتل 182 شخصا وإصابة 250 آخرين.

ودمرت الفيضانات أكثر من 3100 منزل وقتلت آلافًا من الماشية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

وعصفت بغرب الصين أمطار مفاجئة أدت إلى وقوع انهيارات أرضية، مما أسفر عن مقتل 26 شخصًا على الأقل في مقاطعة تشينغهاي، بالإضافة إلى سبعة أشخاص آخرين لقوا مصرعهم نهاية الأسبوع الماضي بسبب سيل جبلي في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

The Qiantang River flood in east China has caused 21 people to drown. The river runs for 459 kilometers through Zhejiang Province and passes through the provincial capital Hangzhou before emptying into the East China Sea via Hangzhou Bay.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن السلطات أجلت مئات الآلاف من الأشخاص في العديد من المقاطعات الجنوبية والشرقية، حيث فاضت الأنهار وتخطى منسوب مياه الفيضانات أعلى مستوى له في 50 عاما.

أمطار هي الأكثر غزارة في الإمارات

وفي الإمارات، أعلنت السلطات في 27 يوليو/تموز الماضي وفاة 7 أشخاص وإنقاذ 800 شخص بعد سقوط أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات جارفة اجتاحت بعض المناطق في البلاد.

ونقلت الحكومة حوالي أربعة آلاف شخص إلى ملاجئ مؤقتة في مناطق الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة، وذلك عقب موجة مفاجئة من الأمطار هي الأغزر منذ 30 عاما.

ووصلت موجة الفيضانات إلى إيران، حيث أدت إلى فقدان 200 شخص على الأقل ووفاة 95 شخصا آخرين وتدمير ما لا يقل عن 20 ألف منزل في 20 محافظة من أصل 31 محافظة في إيران، وفق موقع (إيران إنترناشيونال).

السيول في السودان تنذر بكارثة

وتواصل الفيضانات طريقها إلى قارة أفريقيا، حيث تعيش السودان أزمة السيول والفيضانات منذ يونيو الماضي، مما تسبب في وفاة 83 شخصا على الأقل وإصابة 36 آخرين.

وكشف المجلس القومي للدفاع المدني في السودان عن انهيار أكثر من 18 ألف منزل بشكل كلي، و25 ألفا بشكل جزئي وتضرر 57 من المرافق العامة، و69 وحدة من المتاجر والمخازن.

وفي هذا السياق، أعلن مجلس الوزراء السوداني حالة الطوارئ في 6 ولايات بسبب السيول وغزارة الأمطار، وارتفاع منسوب الأنهار في البلاد إلى أعلى مستوى سُجّل منذ أكثر من 70 عاما.

وشهدت عدة دول أفريقية أخرى فيضانات من بينها تشاد وأوغندا ونيجيريا وأفريقيا الوسطي، مما تسبب في وفاة عشرات الأشخاص ونزوح الآلاف بعيدا عن منازلهم.

الفيضانات تهدد أوربا

وعقب موجة الجفاف القاسية التي عانت منها العديد من الدول الأوربية، ضربت الفيضانات بقوة عددا من دول منطقة اليورو.

وحذرت السلطات الفرنسية المواطنين من حدوث عواصف رعدية في أجزاء كثيرة من البلاد، بعدما تعرضت باريس بالفعل لعواصف شديدة أدت إلى تعطل كامل لحركة المرور في العاصمة الفرنسية وما حولها.

وامتدت موجة الفيضانات إلى النمسا التي شهدت كميات قياسية من الأمطار في المنطقة الغربية وكانت منطقة فور البرج الجبلية الأكثر تضررا.

وتلقت قوات الحماية المدنية في النمسا أكثر من 1500 مكالمة لإزالة المياه والانهيارات الطينية عن المنطقة، من دون الإبلاغ عن أي وفيات أو إصابات.

وتشهد كل من إيطاليا وإنجلترا وبلجيكا طقسا قاسيا أيضا، حيث تسببت العواصف الرعدية في حدوث آلاف الصواعق وتعرضت المدن الكبرى مثل لندن وباريس ومرسيليا لاضطراب خطير في البنية التحتية للنقل، مع تكدس المياه في الشوارع وإغلاق محطات مترو الأنفاق.

أمريكا الشمالية تشهد فيضانات خطيرة

وواجهت ولاية كنتاكي الأمريكية موجة مدمرة من الفيضانات منذ يوليو الماضي، حيث تسببت في وفاة 37 شخصا من بينهم 6 أطفال.

Good morning! It is Friday and a couple of stray showers have moved just over the border in southern Kentucky. A better shot of rain lingers Into the afternoon and early evening. #wkyt #kywx #rain #fridaymorning pic.twitter.com/slM1AoX1GX — Ally Blake (@allyblakewx) August 26, 2022

كما استمرت الفيضانات ساعات في شمال ولاية تكساس، حيث لقي شخص واحد على الأقل مصرعه.

ووفقا لموقع (دالاس مورنينغ نيوو) المحلي، تسببت الفيضانات في خسائر اقتصادية لمنطقة دالاس فورت وورث بولاية تكساس بلغت 6 مليارات دولار.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية ميزوري الأمريكية في مصرع شخص واحد على الأقل إثر غرق سيارته، ونفق 10 كلاب في مأوى لإنقاذ الحيوانات جراء الفيضانات.