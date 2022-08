“لن نسمح باستمرار انتهاك نظامنا”.. خطط الترحيل البريطانية تستهدف المواطنين الألبان

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعمل مع نظريتها الألبانية على سرعة إعادة أعداد كبيرة من المواطنين الألبان الذين وصلوا إلى إنجلترا عبر القناة الإنجليزية (المانش) في قوارب صغيرة بشكل غير قانوني.

وكانت الحكومة البريطانية قد رصدت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين غير النظاميين الألبان، على الرغم من وجود خطة حكومية لترحيل الوافدين غير النظاميين من بريطانيا إلى رواندا وردع محاولات الهجرة غير النظامية.

UK and Albania “pledge” raises more questions than answers. All posturing. And no mention of what this will cost UK taxpayers to implement https://t.co/1u2D1tgYHH

— Thom Brooks (@thom_brooks) August 25, 2022