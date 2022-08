لأول مرة.. بوريس جونسون يطالب السيسي رسميا بحل قضية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لأول مرة بشكل رسمي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة حل قضية الناشط السياسي المصري الحاصل على الجنسية البريطانية علاء عبد الفتاح.

وأعرب جونسون خلال مكالمة هاتفية جمعته بالسيسي، الخميس، عن أمله في تحقيق تقدم “سريع وإيجابي” في قضية علاء عبد الفتاح في إطار مناقشتهما العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفق بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني.

"The Prime Minister and President Sisi discussed resolving the consular case of Alaa Abdel Fattah, and the Prime Minister expressed his hope for swift and positive progress on the issue." #FreeAlaa https://t.co/evrjqg0oqy

