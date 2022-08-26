كتبت وصيتها على الجدران.. إنقاذ امرأة علقت في الحمّام ثلاثة أيام

أنقذت الشرطة التايلندية امرأة علقت داخل حمام منزلها في العاصمة بانكوك مدة ثلاثة أيام، بعدما اعتقدت أنها ستموت داخله فكتبت وصيتها على الجدران.

وأخبرت السيدة البالغة من العمر 54 عامًا الشرطة بأنها فقدت الأمل لأنه لم يسمع أحد نداءاتها طلبًا للمساعدة، وكانت قد كتبت رسالة وداع على جدار الحمام باستخدام مستحضرات التجميل كي تخبر أسرتها بما يجب أن تفعله بشأن ممتلكاتها بعد وفاتها.

وكتبت المرأة في رسالتها “محاصرة هنا منذ 22 أغسطس، أشرب ماء الصنبور للبقاء على قيد الحياة. وإذا نضب الماء سأموت، حاولت أن أحفر طريقًا للخروج وصرخت ولكن لم يسمعني أحد”.

وجاءت الشرطة ليلة أمس الخميس بناء على بلاغ قدمته شقيقة هذه السيدة بعد أن فشلت في الوصول إليها مدة ثلاثة أيام.

ووفقًا للشرطة، فإن المرأة ألقت باللوم على خلل في تركيب مقبض باب المرحاض الذي كان زر غلقه في الخارج بدلًا من الداخل، وهي تعيش بمفردها في منزل مستقل من أربعة طوابق في بانكوك، ويقع الحمام في الطابق الثالث.

واستخدم أفراد الشرطة أدوات لقطع قفل بوابة المنزل ودخلوا المبنى، وعند الوصول إلى الطابق الثالث، سمعوا طرقات عالية ونداءات استغاثة من المرحاض ووجدوا المرأة محاصرة داخله.

حالة المرأة الصحية كانت جيدة لكنها بدت مرهقة، ولذلك نصحت الشرطة أسرتها بنقلها إلى المستشفى لفحصها.