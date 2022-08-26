على كرسي متحرك وبضمادات.. إبراهيم تاتليسس يغني في حفل موسيقي بعد ساعات من تعرضه لحادث (فيديو)

شارك المغني التركي الشهير إبراهيم تاتليسس في حفل موسيقي بتركيا وهو جالس على كرسي متحرك وقدماه مضمدتان، بعد 12 ساعة من تعرضه لحادث سير أليم في منطقة بودروم بمحافظة موغلا بجنوب غرب تركيا.

وبثت وسائل إعلام تركية وحسابات محلية عبر منصات التواصل مقاطع فيديو للمغني إبراهيم تاتليسس وهو يحيي حفلًا موسيقيًّا في مطعم تركي جالسًا على كرسي متحرك وقدماه مضمدتان بعد تعرضه لكسور جراء الحادث.

وكان الفنان التركي البالغ من العمر 70 عامًا قد تعرض أمس الخميس، لحادث سير على طريق بودروم بجنوب غرب تركيا جراء اصطدام سيارته بشاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، وأصيب بجروح وكسور.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الأمطار التي تهطل على أنحاء متفرقة من البلاد وانزلاق الطريق هما السبب الرئيسي وراء الحادث الذي أدى إلى إصابة 4 أشخاص آخرين.

وأظهرت المقاطع المصورة التي نشرتها الأناضول من موقع الحادث تحطم الواجهة الأمامية لسيارة تاتليسس بعد انحدارها من الطريق الرئيسي باتجاه حاجز صخري.

يذكر أن إبراهيم تاتليسس كان قد تعرض لثلاث محاولات اغتيال أحدثها تلك التي ألحقت به إعاقة حركية، وأثرت في قدرته على الغناء، وقد قعت في مارس/ آذار 2011 حيث تعرض لإطلاق نار مباشر.

وأصيب تاتليسس حينئذ بجروح خطيرة، لكنه بقي على قيد الحياة بعد خضوعه لعملية جراحية خطيرة أثرت في جهازه العصبي.

وكشفت التحقيقات وقتها أن عبد الله أوشماك الذي هاجم تاتليسس أرسل له رسالة تهديد قبل 3 سنوات من محاولة الاغتيال.