رفع أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80% واستمرار الإضرابات العمالية (فيديو)

رفعت الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة سقف الأسعار بنسبة 80% ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة فواتير الغاز والكهرباء بشكل كبير العام المقبل، وسط أزمة غلاء المعيشة في البلاد.

وحذر مكتب أسواق الغاز والكهرباء (أوفغيم) وهو الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة، اليوم الجمعة، من أن الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال العام القادم 2023، داعيًا الحكومة إلى تقديم مساعدات عاجلة في أوج أزمة غلاء المعيشة.

وتم رفع سقف الأسعار من 1971 جنيهًا إسترلينيًّا سنويًّا لكلّ أسرة متوسّطة إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًّا بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغاز خصوصًا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

📣The energy #PriceCap is changing and this could affect you

Record high global gas prices mean on Saturday 1 October the energy price cap will rise to an average of £3549 per year

Tap for more⬇️

— Ofgem (@ofgem) August 26, 2022