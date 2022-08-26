رفع أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80% واستمرار الإضرابات العمالية (فيديو)

رفعت الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة سقف الأسعار بنسبة 80% ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة فواتير الغاز والكهرباء بشكل كبير العام المقبل، وسط أزمة غلاء المعيشة في البلاد.

وحذر مكتب أسواق الغاز والكهرباء (أوفغيم) وهو الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة، اليوم الجمعة، من أن الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال العام القادم 2023، داعيًا الحكومة إلى تقديم مساعدات عاجلة في أوج أزمة غلاء المعيشة.

رفع الأسعار

وتم رفع سقف الأسعار من 1971 جنيهًا إسترلينيًّا سنويًّا لكلّ أسرة متوسّطة إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًّا بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغاز خصوصًا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

📣The energy #PriceCap is changing and this could affect you Record high global gas prices mean on Saturday 1 October the energy price cap will rise to an average of £3549 per year Tap for more⬇️ — Ofgem (@ofgem) August 26, 2022

وقال مكتب أسواق الغاز والكهرباء إن “الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوربا.

ويتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من 4 آلاف جنيه أسترليني في يناير/ كانون الثاني وحتى 6 آلاف جنيه في الربيع حسب التقديرات الأكثر تشاؤمًا، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز 10% على أساس سنوي في بريطانيا.

وقال مسؤول إن الهيئة “تدرك التأثير الهائل الذي سيحدثه رفع سقف الأسعار هذا على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها”.

وأوضحت الهيئة أن هذا الحد الأقصى يؤمن ربحًا “متواضعا” لموردي الطاقة من مبيعات الطاقة للأسر لكن “خلافا لمنتجي الطاقة لا يحقق معظم الموزعين ربحًا في الوقت الحالي”.

الآلاف يضربون بسبب الأجور

وفي هذا السياق، بدأ أكثر من 115 ألفا من عمال شركة (رويال ميل) البريطانية اليوم الجمعة أول أيام إضراب سيستمر مدة 4 أيام بسبب نزاع حول الأجور قالت الشركة إنه من المحتمل أن يتسبب في تعطل كبير لخدمات العملاء.

والإضراب هو الأحدث في سلسلة من الإضرابات العمالية في بريطانيا حيث يطالب العمال بأجور أعلى في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة مع ارتفاع فواتير الطاقة وتوقعات بأن يتجاوز التضخم 13% في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت رويال ميل إنها عرضت زيادة في الأجور بـ5.5% لأعضاء نقابة عمال الاتصالات، وهي أكبر زيادة منذ سنوات.

لكن النقابة تعترض على هذه الزيادة وتقول إن الشركة قررت زيادة في الأجور بلغت 2% و1.5% أخرى خاضعة لتغير الشروط والأحكام.

وحذرت رويال ميل هذا الشهر من أنها قد تُمنى بخسائر في المملكة المتحدة في السنة المالية 2022-2023 إذا جرى تنظيم الإضراب، في وقت يتوقع تنظيم المزيد من الإضرابات في 31 أغسطس/آب والثامن والتاسع من سبتمبر/أيلول.

وأظهرت بيانات رسمية، أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قفز إلى 10.15 في يوليو/تموز، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 1982.

وارتفع معدل التضخم بذلك عن معدل سنوي بلغ 9.4% في يونيو/حزيران، مما يزيد الضغوط على الأسر.