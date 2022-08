تفاؤل حذر.. خبراء: إصابات جدري القرود في أمريكا قد تكون بلغت الذروة

أبدى خبراء تفاؤلا حذرا بشأن انخفاض حالات الإصابة بجدري القرود في بعض المدن الأمريكية الكبرى مما يطابق الاتجاهات المسجلة في أوربا، وقالوا إن تفشي المرض ربما بلغ ذروته في الأماكن الأكثر تضررا من الفيروس.

يأتي ذلك في وقت، أعلنت فيه منظمة الصحة أنها لاحظت انخفاضًا بنسبة 21% في عدد الإصابات الجديدة المسجلة الأسبوع الماضي في جميع أنحاء العالم، مع بدء تباطؤ المرض في أوربا.

لكن المنظمة الدولية، أشارت إلى “تفشٍّ كبير” للمرض في القارة الأمريكية.

وقالت منظمة الصحة أمس الخميس إن حالات الإصابة بالمرض التي تم الإبلاغ عنها انخفضت على مستوى العالم، بعد اتجاه استمر مدة شهر وشهد زيادة الإصابات، لكنها أشارت إلى أن الحالات في الولايات المتحدة استمرت في الارتفاع.

ويعتقد خبراء أمريكيون أن الإصابات بدأت الانخفاض استنادا إلى حد كبير إلى المناعة من العدوى السابقة والتغيرات السلوكية مع نمو الوعي بالمرض، لكنهم حذروا من أن هذا لا يعني احتواء المرض.

ومنذ أواخر مايو/أيار سجلت الولايات المتحدة نحو 17 ألف إصابة بالمرض، ويتفشى المرض -الذي وصل حتى الآن إلى 80 دولة خارج أفريقيا التي يتوطن بها الفيروس- إلى حد كبير بين الرجال المثليين والثنائيي الميول الجنسي.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الإصابات تتناقص في بعض المدن الأمريكية الكبرى الأكثر تضررا، وتظهر البيانات التي تتعقب عدوى جدري القرود في سان فرانسيسكو وشيكاغو أن الحالات بدأت الانخفاض خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان انتشار مرض جدري القرود في السابق يقتصر على وسط أفريقيا وغربها، وتفشى منذ مايو في أجزاء أخرى من العالم بينها أوربا والولايات المتحدة.

Type of treatment for a person with #monkeypox will depend on how sick someone gets or whether they’re likely to get severely ill. Most people with monkeypox recover fully in 2 to 4 weeks without the need for medical treatment. Learn more: https://t.co/iuAttZGpjW. pic.twitter.com/3P75P1UNzi

— CDC (@CDCgov) August 25, 2022