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تفاؤل حذر.. خبراء: إصابات جدري القرود في أمريكا قد تكون بلغت الذروة

مواطن أمريكي في عيادة للتطعيم ضد مرض جدري القرود (رويترز)
26/8/2022

أبدى خبراء تفاؤلا حذرا بشأن انخفاض حالات الإصابة بجدري القرود في بعض المدن الأمريكية الكبرى مما يطابق الاتجاهات المسجلة في أوربا، وقالوا إن تفشي المرض ربما بلغ ذروته في الأماكن الأكثر تضررا من الفيروس.

يأتي ذلك في وقت، أعلنت فيه منظمة الصحة أنها لاحظت انخفاضًا بنسبة 21% في عدد الإصابات الجديدة المسجلة الأسبوع الماضي في جميع أنحاء العالم، مع بدء تباطؤ المرض في أوربا.

لكن المنظمة الدولية، أشارت إلى “تفشٍّ كبير” للمرض في القارة الأمريكية.

وقالت منظمة الصحة أمس الخميس إن حالات الإصابة بالمرض التي تم الإبلاغ عنها انخفضت على مستوى العالم، بعد اتجاه استمر مدة شهر وشهد زيادة الإصابات، لكنها أشارت إلى أن الحالات في الولايات المتحدة استمرت في الارتفاع.

ويعتقد خبراء أمريكيون أن الإصابات بدأت الانخفاض استنادا إلى حد كبير إلى المناعة من العدوى السابقة والتغيرات السلوكية مع نمو الوعي بالمرض، لكنهم حذروا من أن هذا لا يعني احتواء المرض.

ومنذ أواخر مايو/أيار سجلت الولايات المتحدة نحو 17 ألف إصابة بالمرض، ويتفشى المرض -الذي وصل حتى الآن إلى 80 دولة خارج أفريقيا التي يتوطن بها الفيروس- إلى حد كبير بين الرجال المثليين والثنائيي الميول الجنسي.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الإصابات تتناقص في بعض المدن الأمريكية الكبرى الأكثر تضررا، وتظهر البيانات التي تتعقب عدوى جدري القرود في سان فرانسيسكو وشيكاغو أن الحالات بدأت الانخفاض خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان انتشار مرض جدري القرود في السابق يقتصر على وسط أفريقيا وغربها، وتفشى منذ مايو في أجزاء أخرى من العالم بينها أوربا والولايات المتحدة.

وجرى تسجيل 44 ألفا و464 إصابة بدءًا من 24 أغسطس/ آب في العالم، بينها 13 حالة وفاة، وفق أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية.

وانخفض عدد الإصابات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم بنسبة 21% في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس/آب مقارنة بالأسبوع السابق، بعد 4 أسابيع متتالية من الارتفاع، وفق تقرير منظمة الصحة الأسبوعي حول جدري القرود.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية في 24 يوليو/تموز أعلى مستوى من التأهب معلنةً “حالة طوارئ صحّية عامّة على نطاق دولي” لتعزيز مكافحة المرض.

المصدر : وكالات