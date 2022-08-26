إصابة اثنين بغارات إسرائيلية على غرب سوريا

أصيب مدنيان بجروح مساء الخميس في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينتي حماة وطرطوس في غرب سوريا، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري قوله إن مدنيَّين أُصيبا في “عدوان جوي إسرائيلي” استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس، مساء أمس الخميس.

وقال المصدر إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ التي تسببت أيضا في وقوع خسائر مادية واندلاع حرائق.

وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس التفاصيل على الرابط : https://t.co/ROYAIr2xw6 pic.twitter.com/fR7un2jZqn — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) August 25, 2022

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنّ “وسائط دفاعنا الجوي تصدّت حوالي الساعة 09:15 من مساء اليوم لعدوان جوي إسرائيلي من اتجاه البحر جنوب غرب محافظة طرطوس وتمّ إسقاط معظم صواريخ العدوان الذي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس”.

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنّت إسرائيل مئات من الغارات الجوّية على سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا قالت إنها “إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني”.

ونادرًا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تقول إنه محاولات من إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ويبرر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات بأنها ضرورية “لمنع إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل”.

وتنفي إيران أي صلة لها بالجماعات المسلحة المستهدفة بهذه الضربات الجوية، وتؤكّد وجود عناصر من قوّاتها المسلّحة في سوريا في مهمّات استشاريّة.