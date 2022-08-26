أحمد موسى يحذر من ارتفاع جديد في أسعار الغذاء.. هكذا تفاعل المصريون (فيديو)

أثار المذيع المصري المقرب من السلطة أحمد موسى تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حذر من موجة جديدة لارتفاع أسعار الغذاء بنسبة تصل إلى 30%.

وقال موسى في برنامجه التلفزيوني بفضائية محلية إن أسعار الغذاء مرتفعة في دول العالم، وإنها سترتفع مجددا بدءًا من سبتمبر/أيلول المقبل، بنسبة قد تصل إلى 30% محذرًا من ارتفاع أسعار الغاز في بعض الدول لأكثر من 120%، موضحا في الوقت نفسه أن هذه الارتفاعات في الأسعار ستؤثر في جميع دول العالم، ومن بينها مصر.

وأضاف أن الأشهر الستة المقبلة “هي الأصعب في زيادة الأسعار على مستوى العالم”.

وأثار كلام موسى تعليقات المتابعين على مواقع التواصل الذين شنوا هجوما عنيفا عليه، مؤكدين أن أحوالهم الاقتصادية تزداد سوءا، وأن المواطنين لن يستطيعوا تحمّل زيادات أخرى في الأسعار.

وتعجب آخرون من تدهور معيشة المواطنين بهذا الشكل كما لو أن الحرب تدور في مصر وليس على بعد آلاف الأميال منها.

ورأى بعضهم أن ما قاله موسى يأتي تمهيدا لقرارات “كارثية” فيما يخص معيشة المصريين.

وقارن متابعون بين ما قاله موسى وبين الرسالة التي وجهها المذيع يوسف الحسيني للحائزين على الدولار بضرورة بيعه إلى البنوك قبل منتصف الشهر القادم، زاعما أن الدولار سينخفض سعره مقابل الجنيه.

واشتكى مغردون كذلك مما وصفوه بانعدام العدالة في مصر، إذ لا تزيد أجور الموظفين بينما يحصل أفراد الجيش والشرطة والقضاة والإعلاميين على رواتب عالية قد تفوق مثيلاتها في أوربا -وفق قولهم- مطالبين برفع الأجور بالتوازي مع ارتفاع الأسعار.

وانتقد مؤيدون للنظام المصري تصريحات أحمد موسى، قائلين إنها بمثابة ضوء أخضر للتجار لزيادة أسعار بضائعهم بحجة ارتفاع الأسعار عالميا.

وتسبب الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه في معاناة المصريين من أزمة اقتصادية مركبة تتمثل في فقدانهم معظم قيمة مدخراتهم بالعملة المحلية من جهة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات من جهة أخرى.

وهوى الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند أكثر من 19 جنيها مصريا مقابل الدولار، ويسجل في كل يوم مستوى قياسيًا جديدًا، إذ ينخفض بقرش أو بضعة قروش في كل مرة إلى أن بلغ 19.16 جنيها لكل دولار أمريكي بانخفاض قدره 22% منذ مارس/آذار الماضي.

ويبلغ عدد الفقراء في مصر أكثر من 30 مليون شخص، بنسبة 29.7% من بين 103 ملايين نسمة إجمالي تعداد السكان، وفق آخر إحصاءات حكومية.