لأول مرة في العالم.. دولة تعيّن وزيرا للقهوة

أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس ماراب، عن التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومته التي تضم وزيرًا للقهوة وآخر لزيت النخيل.

وقال ماراب، أثناء إعلان التشكيلة، الثلاثاء، إن حكومته لا تحتوي فقط على بعض الوجوه الجديدة، وإنما بعض المناصب الجديدة أيضًا، في إشارة إلى وزير القهوة -الذي يُعتقد أنه الأول من نوعه في العالم-.

وأشار إلى إن التعيينات الجديدة تظهر التزام الحكومة بتوسيع الصناعات الزراعية الرئيسة.

وأوضح ماراب أن الحكومة الجديدة المكونة من 33 وزيرًا “تسلط الضوء بشكل خاص على الزراعة بهدف تعزيز النمو الزراعي في البلاد”.

وأضاف “الزراعة هي المجال الذي يمكن للحكومة أن تؤثر فيه بشكل أكبر، بالنظر إلى عدد السكان الذين يشكل المزارعون الجزء الأكبر منهم”.

وأكد ماراب أن وزارتي القهوة وزيت النخيل ستعملان جنبًا إلى جنب مع وزارة الزراعة التي يديرها أيي تامبوا.

وبإعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، أصبح النائب البرلماني جو كولي، وزيرًا للقهوة، بينما تم تعيين فرانسيس مانيك، وزيرًا لزيت النخيل.

ويهيمن صغار المزارعين على إنتاج القهوة، حيث ينتجون ما يقرب من 85% من المحصول السنوي للبلاد، كما تعد تجارة القهوة مصدرًا لدخل نحو مليوني شخص، قرابة ربع سكان البلاد، وفق وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

Papua New Guinea brings in minister for coffee https://t.co/80nod9tA3V

— The Guardian (@guardian) August 24, 2022