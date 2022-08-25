غرق يخت فاخر قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا (شاهد)

غرق يخت فاخر قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في حادث انقلاب مذهل تم تصويره في مقطع فيديو وشاركه خفر السواحل الإيطالي على تويتر.

ويُظهر الفيديو اليخت (ماي ساغا) -الذي يبلغ ارتفاعه 40 مترًا تقريبًا- وهو يكافح الأمواج، ثم يغرق ببطء في الماء.

بدأ اليخت رحلته من شبه جزيرة غاليبولي في تركيا متجها إلى بلدة ميلاتسو في صقلية يوم السبت، ثم امتصّ المياه وغرق بعد بضع ساعات على بعد حوالي 9 أميال بحرية قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقال خفر السواحل على تويتر إنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم والركاب ولم يصابوا بأذى، وأنه فتح تحقيقا لمعرفة ما حدث.

Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipaggio di uno yacht di 40m, affondato a 9 miglia al largo di #CatanzaroMarina.

Avviata inchiesta amministrativa per individuarne le cause. #SAR #AlServizioDegliAltri pic.twitter.com/kezuiivqsM — Guardia Costiera (@guardiacostiera) August 22, 2022

أبلغ اليخت عن مشكلة يوم السبت الماضي بعدما أبحر من غاليبولي، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، وبعدها تم إرسال زوارق دورية من خفر السواحل الإيطالي ووكالة الحدود وخفر السواحل الأوربية إلى مكان الحادث، وأُنقِذ 5 أشخاص كانوا على متنه.

في غضون ذلك، تم التعاقد مع قاطرة لمحاولة إنقاذ اليخت، ووصلت بالفعل فأخذت أفراد الطاقم الأربعة الباقين على متنه -بما فيهم القبطان- قبل البدء سحب اليخت، لكن سوء الأحوال الجوية جعل العملية صعبة، وكذلك وضع اليخت الذي كان مائلًا في الماء، وفقًا لوكالة أنسا.

وفي النهاية، تخلت القاطرة عن اليخت فغرق في خليج سكويلاس، وأخذ خفر السواحل بقية أفراد الطاقم إلى كاتانزارو بإيطاليا.