علق داخل السيارة.. إصابة الفنان التركي إبراهيم تاتليسس إثر حادث سير برفقة ابنته (فيديو)

تعرض الفنان التركي إبراهيم تاتليسس، الخميس، لحادث سير أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة، عند اصطدام سيارته بحافلة صغيرة في مدينة بودروم الساحلية جنوب غربي تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الأمطار التي تهطل على أنحاء متفرقة من البلاد وانزلاق الطريق هما السبب الرئيسي وراء الحادث الذي أدى إلى إصابة 4 أشخاص آخرين.

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı https://t.co/glItnluAqU pic.twitter.com/4jyYLebtyr — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 25, 2022

وأظهرت المقاطع المصورة التي نشرتها الأناضول من موقع الحادث تحطم الواجهة الأمامية لسيارة تاتليسس بعد انحدارها من الطريق الرئيسي باتجاه حاجز صخري.

وذكرت وسائل الإعلام أن الحادث بدأ باصطدام سيارة المغني التركي بحافلة ركاب صغيرة (ميني باص) ثم انحدار السيارة باتجاه الصخور.

وسارعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث بالإضافة إلى سيارات الإسعاف والشرطة لإنقاذ المصابين ومن بينهم تاتليسس وابنته الصغرى إليف التي كانت برفقته.

ووفقا للتقارير الإعلامية، فقد كان تاتليسس محاصرا في السيارة لكنه بقي في وعيه وقادرا على التحدث، علما بأن السلطات الصحية التركية لم تفصح رسميا حتى ظهر الخميس، عن مستوى الإصابات التي تعرض لها المغني.

İbrahim Tatlıses’in kaza haberini alır almaz olay yerine ilk koşan isim evlatlıktan reddettiği oğlu Ahmet oldu. #ibrahimtatlises pic.twitter.com/UHkGwYSqZV — Dünya Haberleri (@dunyahaberanlik) August 25, 2022

وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا قصيرا ظهر خلاله النجم التركي في حالة مستقرة لطمأنة الجمهور عليه.

İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk görüntü — Veryansıntv.com (@veryansintvcom) August 25, 2022

وأعرب كثيرون عن أمنيتهم لتاتليسس وابنته بالشفاء العاجل، وأشاروا إلى كثرة الحوادث التي تعرض لها المغني التركي على مدار حياته منذ اكتسابه شهرة واسعة في مجال الغناء.

ويذكر أن إبراهيم تاتليسس كان قد تعرض لثلاث محاولات اغتيال أحدثها تلك التي ألحقت به إعاقة حركية، وأثرت في قدرته على الغناء، وقد قعت في مارس/ آذار 2011 حيث تعرض لإطلاق نار مباشر.

وأصيب تاتليسس حينئذ بجروح خطيرة، لكنه بقي على قيد الحياة بعد خضوعه لعملية جراحية خطيرة أثرت في جهازه العصبي.

وكشفت التحقيقات وقتها أن عبد الله أوشماك الذي هاجم تاتليسس أرسل له رسالة تهديد قبل 3 سنوات من محاولة الاغتيال.

وتجمع تاتليسس علاقة مميزة مع أبنائه ولاسيما ابنته المطربة الشابة ديلان التي اعترف بأبوته لها قبل نحو 10 سنوات فقط.

وجمعت الحلقة الأخيرة من برنامج (إيبو شو) التركي في مايو/ أيار الماضي، تاتليسس وابنته ديلان التي نجحت في أداء أغنية (أرامام/ لن أتصل) التي قدمها والدها من قبل، وحظي المقطع الذي يظهرهما معا ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر خلال المقطع المصور تاتليسس وقد غلبته الدموع وعلامات التأثر الشديد عندما شاهد ابنته تؤدي أغنيته الشهيرة (أرامام) بإتقان، ولكنه وجد صعوبة في مشاركتها الغناء بعد فترة انقطاع طويلة وصلت إلى 11 عاما على خلفية محاولة الاغتيال.