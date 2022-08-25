جدري القرود.. تعفن الأنف أغرب الأعراض وإصابة طفل رضيع لأول مرة (فيديو)

ظهرت إصابة غريبة من نوعها بفيروس جدري القرود على رجل أربعيني في مدينة بون الألمانية أدت إلى تعفّن في الوجه.

وعانى المصاب من تعفن في أنفه في واحدة من أكثر الأعراض إثارة للصدمة، إضافة إلى ظهور بقع بيضاء مليئة بالصديد في أنحاء جسمه خاصة حول فمه.

وبعد تأكيد إصابة المريض بعدوى جدري القرود عن طريق الاختبار كشف أطباء من مستشفى بون الجامعي إصابة الرجل بمرض الزهري الطويل الأمد وبإصابة متقدمة بفيروس نقص المناعة (الإيدز).

وتظهر حالة هذا الرجل خطورة مضاعفات عدوى جدري القرود في حال ضعف المناعة الشديد، وهو سبب هذا التطور الخطير في أنفه بحسب ما قال الخبراء.

إصابة رضيع

وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الصحة في لوكسمبورغ إصابة طفل رضيع بفيروس جدري القرود، ووصفت حالة الطفل بأنها مستقرة، وقالت إنه جرى عزله.

ونفت السلطات الصحية وجود أي عدوى بين المخالطين للطفل في دار الحضانة التي كان يرتادها، وقالت في بيان إن دار الحضانة ستظل مفتوحة حيث إنه لم تظهر أعراض على أي طفل آخر.

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات ارتفاع الإصابات بنسبة 20% خلال الأسبوعين الأخيرين، ودعت الدول التي ينتشر فيها الوباء إلى التأهب لوقف انتقال العدوى، مشيرة إلى أن جميع الحالات رصدت في أوربا والأمريكتين.

وأشارت المنظمة إلى أن لقاح جدري القرود محدود القدرة في الوقاية من الفيروس؛ إذ رصدت التقارير حالات إصابة بعد تلقي اللقاح، وأشارت إلى أن تأثير اللقاح يبدأ بعد مرور أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية.

وفي هذا السياق أجازت هيئة الدواء الأوربية طريقة حقن جديدة تحت الجلد بخُمس الجرعة العادية على خطى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وذلك لتوفير مخزون كاف من اللقاح.