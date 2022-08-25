تايوان تنشر أنظمة دفاع بعد ظهور فيديو اعتُبر إذلالا لقواتها (فيديو)

كشفت وزارة الدفاع في تايوان أنها ستبدأ العام المقبل، نشر أنظمة دفاع بطائرات مسيرة على جزرها، بعد ظهور فيديو لجنود تايوانيين يرشقون طائرة صينية مسيرة بالحجارة أثناء تحليقها فوق موقع حراسة.

واشتكت تايوان من غارات صينية متكررة بطائرات مسيرة بالقرب من جزرها البحرية في إطار مناورات وتدريبات حربية صينية، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي هذا الشهر، ولتي أثارت غضب بيجين.

ويُظهر المقطع المصور القصير، الذي تم تداوله أولا على وسائل التواصل الصينية قبل أن تنشره وسائل الإعلام التايوانية، جنديين يرشقان طائرة مسيرة اقتربت من موقع حراستهما بالحجارة.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قالت القيادة الدفاعية لجزر كينمن التي تسيطر عليها تايوان وتقع قبالة مدينتين صينيتين، إن الحادث وقع في 16 أغسطس/ آب في جزيرة إردان، وأكدت أن الجنود ألقوا الحجارة لإبعاد ما قالت إنه طائرة مسيرة مدنية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان منفصل إنها ستنشر أنظمة مضادة للطائرات المسيرة بدءا من العام المقبل، وإنها ستوضع أولا على الجزر الصغرى.

وأكدت أن “الضباط والجنود على كافة المستويات سيواصلون توخي اليقظة وفقا لمبدأ عدم تصعيد النزاعات أو إثارة الخلافات”.





ولم تعلق الصين على مقطع الفيديو الذي لاقى ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية وسخر منه المستخدمون.

كما أثار الفيديو نقاشا ساخنا في تايوان، حيث وصف بعض مستخدمي وسائل التواصل، الحادث بأنه “إذلال” للقوات المسلحة في الجزيرة، وحثوا وزارة الدفاع على تكثيف إجراءاتها المضادة لغارات الطائرات المسيرة المتكررة بشكل متزايد.

وأثارت زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي هذا الشهر لتايوان حفيظة بيجين، وردا على هذه الزيارة أجرت الصين مناورات عسكرية جوية وبحرية استمرت أيامًا حول الجزيرة.